Наушники A4Tech Bloody G260 Black
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G260 Black
Наушники A4Tech Bloody G260, черный (G260) созданы для тех, кто ищет полное погружение в игру без отвлекающих шумов. Закрытая акустическая конструкция и накладные амбушюры обеспечивают комфорт во время длительных сессий, а виртуальный объемный звук 7.1 позволяет точно определять направление шагов противника. С чувствительностью динамика 105 дБ и частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц звучание выходит насыщенным и детализированным, идеальным для динамичных баталий. Проводные наушники подключаются через USB с односторонним кабелем длиной 2 м, что упрощает использование за ПК без лишних проводов под рукой. Незапутывающийся плетеный шнур и регулятор громкости на проводе добавляют удобства, а поворотный всенаправленный микрофон с шумоподавлением и чувствительностью 42 дБ передает голос четко даже в шумной обстановке. Диаметр излучателей 50 мм и импеданс 16 Ом гарантируют мощный бас без искажений, а функция выключения микрофона помогает быстро переключаться между общением и сольной игрой. В отличие от вставных наушников, эти модели с оголовьем лучше изолируют от внешних помех, сохраняя вес всего 288 г для легкости ношения. Проводные вставные наушники часто уступают в комфорте для многочасового гейминга, но A4Tech Bloody G260 ориентированы именно на энтузиастов с многоканальным звучанием. Верхняя граница микрофона до 10 кГц обеспечивает ясную передачу команд в команде, а прямой коннектор минимизирует задержки. Такие характеристики подходят для киберспорта или стриминга, где важны точность позиционирования и надежность подключения без батареек. По итогу, модель сочетает профессиональные опции в компактном черном корпусе, подчеркивая фокус на производительности.
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