Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 030 руб. 2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х15
Вес, г.
425
Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)
Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) Идеальная гарнитура для повседневного использования, легко подключаемая к порту USB-A по технологии Plug-and-play. Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум, обеспечивая чистое звучание для голосовой связи по протоколу VoIP и звонков Skype.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) Идеальная гарнитура для повседневного использования, легко подключаемая к порту USB-A по технологии Plug-and-play. Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум, обеспечивая чистое звучание для голосовой связи по протоколу VoIP и звонков Skype.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, звук чистый, без шумов, микрофон записывает чисто, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура работает отлично, удобная, не давит
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, звук чистый, без шумов, микрофон записывает чисто, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура работает отлично, удобная, не давит