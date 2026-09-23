Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 535 руб.
В наличии
Код товара: 626028
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Загружаем...
2 535 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
500
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
Игровая проводная гарнитура A4Tech Bloody G230p — это сбалансированное решение для геймеров, которым важны четкое позиционирование звуков, комфорт при долгих сессиях и стильный внешний вид. Наушники выполнены в практичном черном цвете из матового пластика и оснащены яркой неоновой подсветкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Игровая проводная гарнитура A4Tech Bloody G230p — это сбалансированное решение для геймеров, которым важны четкое позиционирование звуков, комфорт при долгих сессиях и стильный внешний вид. Наушники выполнены в практичном черном цвете из матового пластика и оснащены яркой неоновой подсветкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - стоимость товара 2535 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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