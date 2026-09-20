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Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)

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Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512545
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
730

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) A4Tech Bloody G575 с системой виртуального объемного звучания 7.1 помогает погрузиться в захватывающий игровой процесс. В ней установлены мощные 50-мм динамики, которые формируют детализированный и насыщенный звук. Однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления, расположенный на подвижной штанге, отвечает за передачу чистого голоса без искажений.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) A4Tech Bloody G575 с системой виртуального объемного звучания 7.1 помогает погрузиться в захватывающий игровой процесс. В ней установлены мощные 50-мм динамики, которые формируют детализированный и насыщенный звук. Однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления, расположенный на подвижной штанге, отвечает за передачу чистого голоса без искажений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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