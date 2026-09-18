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Наушники jbl Tune 500 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники jbl Tune 500 черный

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Наушники jbl Tune 500 черный - фото 1
Наушники jbl Tune 500 черный - фото 2
Наушники jbl Tune 500 черный - фото 3
Наушники jbl Tune 500 черный - фото 4
Наушники jbl Tune 500 черный - фото 5
Наушники jbl Tune 500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 1
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 2
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 3
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 4
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 5
  • Наушники jbl Tune 500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 690 руб.  3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255251
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
400

Описание товара Наушники jbl Tune 500 черный

Проводная стереогарнитура JBL TUNE 500 выполнена в синем цвете и оборудована закрытыми излучателями диаметром 32 мм, воспроизводящими звуки в диапазоне частот 20-20000 Гц. Преимущество данной эстетичной и легкой гарнитуры заключается в ее складной конструкции: вы сможете сложить корпуса излучателей, сделав наушники очень компактными. Наушники получили мягкие и объемные амбушюры, обеспечивающие вам удобство продолжительной игры, просмотра фильма, прослушивания музыки. Складная стереогарнитура JBL TUNE 500 присоединяется к акустическому разъему ПК/ноутбука/смартфона посредством 1.2-метрового кабеля, на конце которого находится 3.5-миллиметровый штекер. Штекер покрыт золочением для лучшего сопротивления окислению и обеспечения большей стабильности подключения. На кабеле наушников находится пульт со встроенным микрофоном, клавишами для активации голосового помощника, ответа/завершения вызова.

Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 500 черный




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Проводная стереогарнитура JBL TUNE 500 выполнена в синем цвете и оборудована закрытыми излучателями диаметром 32 мм, воспроизводящими звуки в диапазоне частот 20-20000 Гц. Преимущество данной эстетичной и легкой гарнитуры заключается в ее складной конструкции: вы сможете сложить корпуса излучателей, сделав наушники очень компактными. Наушники получили мягкие и объемные амбушюры, обеспечивающие вам удобство продолжительной игры, просмотра фильма, прослушивания музыки. Складная стереогарнитура JBL TUNE 500 присоединяется к акустическому разъему ПК/ноутбука/смартфона посредством 1.2-метрового кабеля, на конце которого находится 3.5-миллиметровый штекер. Штекер покрыт золочением для лучшего сопротивления окислению и обеспечения большей стабильности подключения. На кабеле наушников находится пульт со встроенным микрофоном, клавишами для активации голосового помощника, ответа/завершения вызова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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