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Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый

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Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 10
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 11
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 12
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 13
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 14
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 15
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 16
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 14
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 16
  • Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626031
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
700

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый

Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый Яркая переливающаяся RGB подсветка подчеркивает атмосферу игры. Съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Колесо регулировки громкости, кнопка включения/выключения микрофона обеспечивают максимально удобное управление в процессе игры или онлайн-чате. Большие эргономичные 3D амбушюры из протеиновой кожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый Яркая переливающаяся RGB подсветка подчеркивает атмосферу игры. Съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Колесо регулировки громкости, кнопка включения/выключения микрофона обеспечивают максимально удобное управление в процессе игры или онлайн-чате. Большие эргономичные 3D амбушюры из протеиновой кожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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