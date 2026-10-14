Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
700
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый Яркая переливающаяся RGB подсветка подчеркивает атмосферу игры. Съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Колесо регулировки громкости, кнопка включения/выключения микрофона обеспечивают максимально удобное управление в процессе игры или онлайн-чате. Большие эргономичные 3D амбушюры из протеиновой кожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Наушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый Яркая переливающаяся RGB подсветка подчеркивает атмосферу игры. Съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Колесо регулировки громкости, кнопка включения/выключения микрофона обеспечивают максимально удобное управление в процессе игры или онлайн-чате. Большие эргономичные 3D амбушюры из протеиновой кожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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