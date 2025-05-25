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Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)

12 Отзывы
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Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 1
Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 2
Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 3
Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 4
Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 5
Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 1
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 2
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 3
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 4
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 5
  • Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 210 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203188
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.4
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)

Наушники Logitech – это высококачественное аудиоустройство, идеально подходящее для повседневного использования, работы и развлечений. Эти накладные наушники отличаются стильным черным дизайном и продуманной эргономикой, обеспечивающей комфорт даже при длительном ношении. Основные характеристики данной модели включают в себя наличие встроенного микрофона, что делает наушники отличным выбором для онлайн-конференций, звонков или общения в играх. Проводное подключение с длиной кабеля 2,4 метра позволяет свободно перемещаться, не теряя при этом качество связи. USB-разъем обеспечивает быструю и надежную передачу данных, минимизируя задержки звука. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, делая звук более чистым и сбалансированным. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или участвуете в видеозвонках, наушники Logitech подарят вам насыщенное и детализированное звучание. Эти наушники – идеальное сочетание функциональности и современного стиля, которые удовлетворят потребности как обычных пользователей, так и профессионалов.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гузель В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все прекрасно, но давит вначале на уши
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Адлан К.

Достоинства:


Комментарий:
После первого теста, вроде все нормально - слышимость хорошая, микрофон тоже на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давит на голову, не совсем удобные
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший на вход, на звонках пока не пробовал, вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук при разговоре в обе стороны
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, не надо ничего настраивать, пока нет нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Галина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
СПАСИБО!!!Эта гарнитура просто космос, качество микрофона и динамиков на высоте! Покупаю ту же саму. потому что я оборвала шнур сама, они работали 2 года без нареканий. В цене заметная разница с ДНС, а гарнитура та же! Ребята не ищите, купите эту. спасибо продавцу. Наконец могу работать.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
классные, удобные очень понравились , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Нашники хорошие, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2024
Рушания Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая гарнитура, звук отличный. Цена - лучшая на рынке, осталось привыкнуть к проводам. Купила ее, как временную/запасную, пока ищу ресивер от привычной и любимой Logitech h800
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для онлайн занятий, чтобы внешний шум сильно не мешал. Гарнитура настроилась автоматически, проблем не вызвала, сидит удобно, слышимость отличная. Спасибо за быструю доставку.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.4
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Logitech – это высококачественное аудиоустройство, идеально подходящее для повседневного использования, работы и развлечений. Эти накладные наушники отличаются стильным черным дизайном и продуманной эргономикой, обеспечивающей комфорт даже при длительном ношении. Основные характеристики данной модели включают в себя наличие встроенного микрофона, что делает наушники отличным выбором для онлайн-конференций, звонков или общения в играх. Проводное подключение с длиной кабеля 2,4 метра позволяет свободно перемещаться, не теряя при этом качество связи. USB-разъем обеспечивает быструю и надежную передачу данных, минимизируя задержки звука. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, делая звук более чистым и сбалансированным. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или участвуете в видеозвонках, наушники Logitech подарят вам насыщенное и детализированное звучание. Эти наушники – идеальное сочетание функциональности и современного стиля, которые удовлетворят потребности как обычных пользователей, так и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гузель В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все прекрасно, но давит вначале на уши
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Адлан К.

Достоинства:


Комментарий:
После первого теста, вроде все нормально - слышимость хорошая, микрофон тоже на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давит на голову, не совсем удобные
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший на вход, на звонках пока не пробовал, вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук при разговоре в обе стороны
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, не надо ничего настраивать, пока нет нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Галина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
СПАСИБО!!!Эта гарнитура просто космос, качество микрофона и динамиков на высоте! Покупаю ту же саму. потому что я оборвала шнур сама, они работали 2 года без нареканий. В цене заметная разница с ДНС, а гарнитура та же! Ребята не ищите, купите эту. спасибо продавцу. Наконец могу работать.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
классные, удобные очень понравились , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Нашники хорошие, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2024
Рушания Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая гарнитура, звук отличный. Цена - лучшая на рынке, осталось привыкнуть к проводам. Купила ее, как временную/запасную, пока ищу ресивер от привычной и любимой Logitech h800
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2023
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для онлайн занятий, чтобы внешний шум сильно не мешал. Гарнитура настроилась автоматически, проблем не вызвала, сидит удобно, слышимость отличная. Спасибо за быструю доставку.


Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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