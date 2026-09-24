Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)
Наушники QCY HT07 ArcBuds ANC сочетают в себе функциональность, практичность и надежность. Новинка 2023года. 10мм драйвер обеспечит глубокое сочное звучание, трехчастотный баланс обеспечивает многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами. Высокое качество звука. Конструкция наушников, внутриканальные Диаметр мембраны, 10 мм Тип излучателей, динамические. ANC-адаптивное шумоподавление, окружающий звук исчезает, оставляя вас только с чистым звуком. У них 4 режима шумоподавления : режим в помещении, режим пригородных поездов, режим на улице, интеллектуальный режим защиты от шума ветра. . Модернизированный режим прозрачности . Вы также можете переключиться в режим улучшения голоса для легкого общение лицом к лицу. Микрофоны с алгоритмом AI, который точно улавливает ваш голос и блокирует фоновый шум.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 210 руб. 4 990 руб.553 руб. в СплитНаушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 350 руб. 3 098 руб.588 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)