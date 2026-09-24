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Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)

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Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 1
Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 2
Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 1
  • Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 2
  • Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655291
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
4.5
Время работы (с зарядным кейсом)
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
95

Описание товара Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)

Наушники QCY HT07 ArcBuds ANC сочетают в себе функциональность, практичность и надежность. Новинка 2023года. 10мм драйвер обеспечит глубокое сочное звучание, трехчастотный баланс обеспечивает многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами. Высокое качество звука. Конструкция наушников, внутриканальные Диаметр мембраны, 10 мм Тип излучателей, динамические. ANC-адаптивное шумоподавление, окружающий звук исчезает, оставляя вас только с чистым звуком. У них 4 режима шумоподавления : режим в помещении, режим пригородных поездов, режим на улице, интеллектуальный режим защиты от шума ветра. . Модернизированный режим прозрачности . Вы также можете переключиться в режим улучшения голоса для легкого общение лицом к лицу. Микрофоны с алгоритмом AI, который точно улавливает ваш голос и блокирует фоновый шум.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
4.5
Время работы (с зарядным кейсом)
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники QCY HT07 ArcBuds ANC сочетают в себе функциональность, практичность и надежность. Новинка 2023года. 10мм драйвер обеспечит глубокое сочное звучание, трехчастотный баланс обеспечивает многослойный звук с сильными басами и яркими высокими частотами. Высокое качество звука. Конструкция наушников, внутриканальные Диаметр мембраны, 10 мм Тип излучателей, динамические. ANC-адаптивное шумоподавление, окружающий звук исчезает, оставляя вас только с чистым звуком. У них 4 режима шумоподавления : режим в помещении, режим пригородных поездов, режим на улице, интеллектуальный режим защиты от шума ветра. . Модернизированный режим прозрачности . Вы также можете переключиться в режим улучшения голоса для легкого общение лицом к лицу. Микрофоны с алгоритмом AI, который точно улавливает ваш голос и блокирует фоновый шум.
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