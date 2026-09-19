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Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896)

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Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото 1
Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото 1
  • Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 180 руб.  3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358802
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х7х3
Вес, г.
71

Описание товара Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896)

Компактность и стильный дизайн наушников олицетворяет функциональность. Малый вес обеспечивает высокую мобильность, а конструкция — простоту при повседневном использовании. Встроенный в кабель интеллектуальный блок управления с микрофоном позволяет легко управлять вызовами и воспроизведением музыки. Три пары ушных адаптеров разных размеров позволяют добиться идеальной посадки, удобства при ношении и оптимальной защиты от окружающего шума для комфортного прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896)




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
нет
Описание
Компактность и стильный дизайн наушников олицетворяет функциональность. Малый вес обеспечивает высокую мобильность, а конструкция — простоту при повседневном использовании. Встроенный в кабель интеллектуальный блок управления с микрофоном позволяет легко управлять вызовами и воспроизведением музыки. Три пары ушных адаптеров разных размеров позволяют добиться идеальной посадки, удобства при ношении и оптимальной защиты от окружающего шума для комфортного прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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