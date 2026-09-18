Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
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Характеристики
Описание товара Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
Наушники Sven AP-U980MV – отличное геймерское устройство. При их создании было реализовано объемное звучание в формате 7.1. Удалось повысить качество воспроизведения и получать еще больше удовольствия от использования. Основной цвет наушников Sven AP-U980MV – черный, он совмещается с синими элементами. Создана динамическая подсветка, она придает эффектный дизайн. Изящный внешний вид понравится владельцам. Крепление происходит с помощью оголовья. Амбушюры охватывающего типа, создают дополнительную защиту от внешних звуков. Применяются качественные материалы, обеспечивается высокая комфортность эксплуатации. Наушники покрывают диапазон частот от 20 до 20000 Гц. Сопротивление у данной модели составляет 32 Ом, а чувствительность – 108 дБ. Устройство выдает качественный звук, можно не только использовать его для игры, но и для прослушивания музыки. Для общения с участниками команды поставлен микрофон с чувствительностью -58 дБ. Его расположение можно легко настроить для удобства. Кабель находится в прочной оплетке из ткани, она более надежна. Длина провода составляет 2.2 метра, он не ограничивает движения владельца.
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