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Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий)

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Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 1
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 2
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 3
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 4
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 5
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 6
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 7
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 8
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 9
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 10
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 11
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 12
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 13
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 14
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 15
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 16
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 17
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 18
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 19
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 20
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 21
Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
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  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 2
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 3
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  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 7
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 8
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 9
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 10
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 11
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 12
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 13
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 14
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 15
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 16
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 17
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 18
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 19
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  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 21
  • Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229365
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
синий, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, г.
660

Описание товара Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий)

Наушники Sven AP-U980MV – отличное геймерское устройство. При их создании было реализовано объемное звучание в формате 7.1. Удалось повысить качество воспроизведения и получать еще больше удовольствия от использования. Основной цвет наушников Sven AP-U980MV – черный, он совмещается с синими элементами. Создана динамическая подсветка, она придает эффектный дизайн. Изящный внешний вид понравится владельцам. Крепление происходит с помощью оголовья. Амбушюры охватывающего типа, создают дополнительную защиту от внешних звуков. Применяются качественные материалы, обеспечивается высокая комфортность эксплуатации. Наушники покрывают диапазон частот от 20 до 20000 Гц. Сопротивление у данной модели составляет 32 Ом, а чувствительность – 108 дБ. Устройство выдает качественный звук, можно не только использовать его для игры, но и для прослушивания музыки. Для общения с участниками команды поставлен микрофон с чувствительностью -58 дБ. Его расположение можно легко настроить для удобства. Кабель находится в прочной оплетке из ткани, она более надежна. Длина провода составляет 2.2 метра, он не ограничивает движения владельца.

Отзывы о товаре Наушники Sven AP-U980MV (черный/синий)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
синий, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sven AP-U980MV – отличное геймерское устройство. При их создании было реализовано объемное звучание в формате 7.1. Удалось повысить качество воспроизведения и получать еще больше удовольствия от использования. Основной цвет наушников Sven AP-U980MV – черный, он совмещается с синими элементами. Создана динамическая подсветка, она придает эффектный дизайн. Изящный внешний вид понравится владельцам. Крепление происходит с помощью оголовья. Амбушюры охватывающего типа, создают дополнительную защиту от внешних звуков. Применяются качественные материалы, обеспечивается высокая комфортность эксплуатации. Наушники покрывают диапазон частот от 20 до 20000 Гц. Сопротивление у данной модели составляет 32 Ом, а чувствительность – 108 дБ. Устройство выдает качественный звук, можно не только использовать его для игры, но и для прослушивания музыки. Для общения с участниками команды поставлен микрофон с чувствительностью -58 дБ. Его расположение можно легко настроить для удобства. Кабель находится в прочной оплетке из ткани, она более надежна. Длина провода составляет 2.2 метра, он не ограничивает движения владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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