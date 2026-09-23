Top.Mail.Ru
Наушники A4Tech Bloody M30 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники A4Tech Bloody M30 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody M30 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody M30 черный
2 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
600

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M30 черный

Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M30 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody M30 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...