Наушники A4Tech Bloody M30 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
В наличии
Код товара: 539468
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
600
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M30 черный
Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G580 черный
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитНаушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитНаушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитНаушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНаушники Philips TAH5209BK/00 черный
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитНаушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитНаушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитНаушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники A4Tech Bloody M30 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M30 черный