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Наушники Philips TAH5209BK/00 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Philips TAH5209BK/00 черный

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Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 1
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 2
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 3
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 4
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 5
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 6
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 7
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 8
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 9
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 10
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 11
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 12
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 1
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 2
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 3
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 4
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 5
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 6
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 7
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 8
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 9
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 10
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 11
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 12
  • Наушники Philips TAH5209BK/00 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Philips TAH5209BK/00 черный
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
567

Описание товара Наушники Philips TAH5209BK/00 черный

Наушники Philips — это сочетание элегантности и функциональности, идеально подходящее для поклонников качественного звука и стиля. Эти накладные беспроводные наушники в строгом черном цвете не только выглядят современно, но и обеспечивают комфортную посадку благодаря своей складной конструкции, что делает их удобными для переноски и хранения. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники Philips позволяют легко принимать звонки и общаться без использования рук. Поддержка Bluetooth-соединения обеспечивает беспроводную свободу, так что вы можете наслаждаться любимой музыкой, не стесняясь проводами. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники обладают хорошей звукоизоляцией, а их главное преимущество — это длительное время работы: до 65 часов на одном заряде. Это делает их идеальными для длительных путешествий или интенсивного использования без необходимости частой подзарядки. С сопротивлением 32? эти наушники обеспечивают надежное и чистое звучание, подчеркивая как высокие, так и низкие частоты. Philips снова оправдывает свое имя, предлагая качественные, стильные и доступные по цене наушники, подходящие для разнообразных нужд своих пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Philips TAH5209BK/00 черный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Philips — это сочетание элегантности и функциональности, идеально подходящее для поклонников качественного звука и стиля. Эти накладные беспроводные наушники в строгом черном цвете не только выглядят современно, но и обеспечивают комфортную посадку благодаря своей складной конструкции, что делает их удобными для переноски и хранения. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники Philips позволяют легко принимать звонки и общаться без использования рук. Поддержка Bluetooth-соединения обеспечивает беспроводную свободу, так что вы можете наслаждаться любимой музыкой, не стесняясь проводами. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники обладают хорошей звукоизоляцией, а их главное преимущество — это длительное время работы: до 65 часов на одном заряде. Это делает их идеальными для длительных путешествий или интенсивного использования без необходимости частой подзарядки. С сопротивлением 32? эти наушники обеспечивают надежное и чистое звучание, подчеркивая как высокие, так и низкие частоты. Philips снова оправдывает свое имя, предлагая качественные, стильные и доступные по цене наушники, подходящие для разнообразных нужд своих пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Philips TAH5209BK/00 черный – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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