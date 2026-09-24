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Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) купить с доставкой в Москве
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Наушники QCY H3 Black (BH23H3A)

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Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 1
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 2
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 3
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 4
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 5
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 6
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 7
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 8
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 9
Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 1
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 2
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 3
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 4
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 5
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 6
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 7
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 8
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 9
  • Наушники QCY H3 Black (BH23H3A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702304
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация, кабель
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
450

Описание товара Наушники QCY H3 Black (BH23H3A)

Накладные беспроводные наушники QCY H3 с шумоподавлением. Погрузитесь в безмятежность ночи благодаря функции глубокого ночного шумоподавления 43 дБ. В наших наушниках используются усовершенствованные микрофоны для обнаружения и противодействия внешнему шуму, что позволяет вам игнорировать хаос вокруг вас. Непрерывное спокойствие у вас под рукой! Благодаря двухрежимной адаптации ушного канала для быстрой идентификации ушного канала и степени его износа наши наушники обеспечивают персонализированное шумоподавление и регулировку звука, обеспечивая превосходное качество звука для каждого. Благодаря усовершенствованному микрофонному шумоподавлению SBC 3 и интеллектуальному алгоритму нейронной сети VDCNN он динамически адаптируется к различным шумовым условиям, обеспечивая четкое качество голоса для естественных разговоров как в помещении, так и на открытом воздухе. Ощутите качество звука, превосходящее стандарты компакт-дисков. Наши наушники имеют невероятный частотный диапазон 40 кГц, обеспечивая кристально чистый и реалистичный звук. Каждая нота становится шедевром. Окунитесь в волшебство живой музыки — приобретите наушники Hi-Res прямо сейчас! Наши наушники с композитной титановой диафрагмой из ПЭТ диаметром 40 мм обеспечивают кристально чистые высокие частоты и глубокие, яркие низкие частоты. В сочетании с полностью закрывающими чашками наушников они обеспечивают ощущение присутствия в кинотеатре на 360° с захватывающим шумоподавлением. Повысьте качество звука уже сегодня. Два устройства, одно удобство. Попрощайтесь с парной головной болью. Дважды коснитесь экрана, чтобы переключиться между телефоном и планшетом и наслаждаться непрерывным звуком. С легкостью усовершенствуйте свою многозадачную игру.

Отзывы о товаре Наушники QCY H3 Black (BH23H3A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, документация, кабель
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Накладные беспроводные наушники QCY H3 с шумоподавлением. Погрузитесь в безмятежность ночи благодаря функции глубокого ночного шумоподавления 43 дБ. В наших наушниках используются усовершенствованные микрофоны для обнаружения и противодействия внешнему шуму, что позволяет вам игнорировать хаос вокруг вас. Непрерывное спокойствие у вас под рукой! Благодаря двухрежимной адаптации ушного канала для быстрой идентификации ушного канала и степени его износа наши наушники обеспечивают персонализированное шумоподавление и регулировку звука, обеспечивая превосходное качество звука для каждого. Благодаря усовершенствованному микрофонному шумоподавлению SBC 3 и интеллектуальному алгоритму нейронной сети VDCNN он динамически адаптируется к различным шумовым условиям, обеспечивая четкое качество голоса для естественных разговоров как в помещении, так и на открытом воздухе. Ощутите качество звука, превосходящее стандарты компакт-дисков. Наши наушники имеют невероятный частотный диапазон 40 кГц, обеспечивая кристально чистый и реалистичный звук. Каждая нота становится шедевром. Окунитесь в волшебство живой музыки — приобретите наушники Hi-Res прямо сейчас! Наши наушники с композитной титановой диафрагмой из ПЭТ диаметром 40 мм обеспечивают кристально чистые высокие частоты и глубокие, яркие низкие частоты. В сочетании с полностью закрывающими чашками наушников они обеспечивают ощущение присутствия в кинотеатре на 360° с захватывающим шумоподавлением. Повысьте качество звука уже сегодня. Два устройства, одно удобство. Попрощайтесь с парной головной болью. Дважды коснитесь экрана, чтобы переключиться между телефоном и планшетом и наслаждаться непрерывным звуком. С легкостью усовершенствуйте свою многозадачную игру.
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Отзывы


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