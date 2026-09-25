Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue
Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с беспроводными накладными наушниками JBL Tune 530BT в стильном синем цвете. Эта гарнитура создана для тех, кто ценит мобильность, долгую работу и неизменно высокое качество воспроизведения любимой музыки, подкастов и аудиокниг в течение всего дня. Благодаря современному беспроводному подключению через Bluetooth версии 6.0 вы получаете не только стабильный сигнал без задержек, но и внушительный радиус действия до десяти метров. Вы можете свободно перемещаться по комнате, оставив смартфон или ноутбук на столе. Закрытое акустическое оформление и мягкие амбушюры эффективно изолируют вас от постороннего шума, позволяя полностью погрузиться в звуковую вселенную. Динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, разработанные с применением фирменных технологий JBL, обеспечивают глубокий, детализированный звук во всем частотном диапазоне — от насыщенных басов на 20 Гц до кристально чистых высоких частот на 20000 Гц. Удобство использования продумано до мелочей. Оголовье имеет складную конструкцию, что делает наушники крайне компактными для хранения и транспортировки. Встроенная аккумуляторная система на литий-ионных элементах обеспечивает феноменальную продолжительность работы — до семидесяти шести часов непрерывного воспроизведения на одной зарядке. Всего два часа потребуется для полной подзарядки, чтобы снова отправиться в долгое музыкальное путешествие. На корпусе расположены понятные органы управления: кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением и приема вызовов благодаря встроенному микрофону и поддержке профиля Hands free. Гарнитура JBL Tune 530BT — это идеальный баланс комфорта, автономности и мощного звука. Низкое сопротивление в 30 Ом и высокая чувствительность 102 дБ позволяют получить громкий и качественный звук даже при подключении к маломощным источникам, таким как смартфон или планшет. Выбирайте свободу без компромиссов. Эти наушники станут вашим надежным звуковым спутником в городе, путешествии или во время отдыха дома, даря яркие эмоции от прослушивания каждый день.
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