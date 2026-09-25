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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue

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Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue - фото 1
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740899
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
синий
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue

Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с беспроводными накладными наушниками JBL Tune 530BT в стильном синем цвете. Эта гарнитура создана для тех, кто ценит мобильность, долгую работу и неизменно высокое качество воспроизведения любимой музыки, подкастов и аудиокниг в течение всего дня. Благодаря современному беспроводному подключению через Bluetooth версии 6.0 вы получаете не только стабильный сигнал без задержек, но и внушительный радиус действия до десяти метров. Вы можете свободно перемещаться по комнате, оставив смартфон или ноутбук на столе. Закрытое акустическое оформление и мягкие амбушюры эффективно изолируют вас от постороннего шума, позволяя полностью погрузиться в звуковую вселенную. Динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, разработанные с применением фирменных технологий JBL, обеспечивают глубокий, детализированный звук во всем частотном диапазоне — от насыщенных басов на 20 Гц до кристально чистых высоких частот на 20000 Гц. Удобство использования продумано до мелочей. Оголовье имеет складную конструкцию, что делает наушники крайне компактными для хранения и транспортировки. Встроенная аккумуляторная система на литий-ионных элементах обеспечивает феноменальную продолжительность работы — до семидесяти шести часов непрерывного воспроизведения на одной зарядке. Всего два часа потребуется для полной подзарядки, чтобы снова отправиться в долгое музыкальное путешествие. На корпусе расположены понятные органы управления: кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением и приема вызовов благодаря встроенному микрофону и поддержке профиля Hands free. Гарнитура JBL Tune 530BT — это идеальный баланс комфорта, автономности и мощного звука. Низкое сопротивление в 30 Ом и высокая чувствительность 102 дБ позволяют получить громкий и качественный звук даже при подключении к маломощным источникам, таким как смартфон или планшет. Выбирайте свободу без компромиссов. Эти наушники станут вашим надежным звуковым спутником в городе, путешествии или во время отдыха дома, даря яркие эмоции от прослушивания каждый день.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
синий
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с беспроводными накладными наушниками JBL Tune 530BT в стильном синем цвете. Эта гарнитура создана для тех, кто ценит мобильность, долгую работу и неизменно высокое качество воспроизведения любимой музыки, подкастов и аудиокниг в течение всего дня. Благодаря современному беспроводному подключению через Bluetooth версии 6.0 вы получаете не только стабильный сигнал без задержек, но и внушительный радиус действия до десяти метров. Вы можете свободно перемещаться по комнате, оставив смартфон или ноутбук на столе. Закрытое акустическое оформление и мягкие амбушюры эффективно изолируют вас от постороннего шума, позволяя полностью погрузиться в звуковую вселенную. Динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, разработанные с применением фирменных технологий JBL, обеспечивают глубокий, детализированный звук во всем частотном диапазоне — от насыщенных басов на 20 Гц до кристально чистых высоких частот на 20000 Гц. Удобство использования продумано до мелочей. Оголовье имеет складную конструкцию, что делает наушники крайне компактными для хранения и транспортировки. Встроенная аккумуляторная система на литий-ионных элементах обеспечивает феноменальную продолжительность работы — до семидесяти шести часов непрерывного воспроизведения на одной зарядке. Всего два часа потребуется для полной подзарядки, чтобы снова отправиться в долгое музыкальное путешествие. На корпусе расположены понятные органы управления: кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением и приема вызовов благодаря встроенному микрофону и поддержке профиля Hands free. Гарнитура JBL Tune 530BT — это идеальный баланс комфорта, автономности и мощного звука. Низкое сопротивление в 30 Ом и высокая чувствительность 102 дБ позволяют получить громкий и качественный звук даже при подключении к маломощным источникам, таким как смартфон или планшет. Выбирайте свободу без компромиссов. Эти наушники станут вашим надежным звуковым спутником в городе, путешествии или во время отдыха дома, даря яркие эмоции от прослушивания каждый день.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, Синие, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
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