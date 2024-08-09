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Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000

8 Отзывы
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Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 1
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 2
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 3
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 4
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 5
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 6
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 7
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 8
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 9
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 10
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 11
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 12
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 13
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 1
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 2
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 3
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 4
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 5
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 6
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 7
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 8
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 9
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 10
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 11
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 12
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 13
  • Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 710 руб.  5 490 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
3 710 руб. -32%
5 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, Creative Zen Air, USB-C зарядный чехол, USB-C зарядный кабель, пара (S), (M), и (L) силиконовых вкладышей, краткое руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
18
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000

Наушники TWS Creative ZEN AIR ? легкая и компактная модель белого цвета с подключением через Bluetooth. 6-часовую работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 60 мА·ч. Зарядный футляр со встроенной батареей емкостью 400 мА·ч увеличивает время работы до 18 ч. Управлять наушниками можно через смартфон. Для этого на него устанавливается приложение Creative. Также модель поддерживает сенсорное управление легкими касаниями корпуса. Creative ZEN AIR ? внутриканальные наушники, которые удерживаются в ушах при помощи силиконовых амбушюр. Плотный контакт наряду с режимом активного шумоподавления защищает от фоновых шумов. Благодаря защите корпуса IPX4 устройство не реагирует на капли пота и небольшой дождь. Наушники воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, радуя сбалансированными средними и четкими высокими частотами.

Отзывы о товаре Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000

Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену, в ушах сидят нормально, но шумоизоляция не очень, помех не было, звук хороший, басов маловато, в целом для тренек нормально
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Zen Hybrid работают в режиме sxfi. Звук там лучше. Эти tws удобней брать в поездки. Можно искать недостатки, но цена эти недостатки перекрывает. Ещё потренируюсь, вдруг решение с sxfi найдётся, тогда басов добавить получится. На сайте производителя есть база знаний, там есть ответы, в том числе, и на мои вопросы.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Инга

Достоинства:
Внешний вид, звук

Комментарий:
Очень стильные наушники, с больших запасом зарядки. Звук на 4, внешний вид на 5. Мне они понравились, самое главное не выпадают из ушей) Есть шумоподавление-это плюс, в метро спасает от шума. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2022
Игорь

Достоинства:
Удобные, красивые

Комментарий:
Купил жене в подарок, она их сама выбрала. Мне не хватило звука, но внешний вид красивый, ей очень нравятся. зарядку держат долго, шумодав хороший, со своей задачей справляется. в ухе сидят плотно, не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2022
Ольга

Достоинства:
Удобные, стильные

Недостатки:
нет

Комментарий:
Купила дочке в подарок, ее все устраивает. Мне понравился внешний вид, наушники очень аккуратно смотрятся в ухе. Заряда хватает на долго. В режиме Ambient Mode слышно что происходит вокруг, свое рода безопасность при прослушивании наушников на улице. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Наталья

Достоинства:
Красивые

Недостатки:
маркие

Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Наталья

Достоинства:
Красивые

Недостатки:
маркие

Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2022
Екатерина

Достоинства:
Красивые

Комментарий:
Удобные беспроводные наушники Creative Zen Air с красивым дизайном. Есть режим шумоподавления, купила перед отпуском тест шума от поезда прошли успешно, никаких посторонних шумов, только чистый звук фильма. Мне наушники понравились



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, Creative Zen Air, USB-C зарядный чехол, USB-C зарядный кабель, пара (S), (M), и (L) силиконовых вкладышей, краткое руководство пользователя, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
18
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Creative ZEN AIR ? легкая и компактная модель белого цвета с подключением через Bluetooth. 6-часовую работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 60 мА·ч. Зарядный футляр со встроенной батареей емкостью 400 мА·ч увеличивает время работы до 18 ч. Управлять наушниками можно через смартфон. Для этого на него устанавливается приложение Creative. Также модель поддерживает сенсорное управление легкими касаниями корпуса. Creative ZEN AIR ? внутриканальные наушники, которые удерживаются в ушах при помощи силиконовых амбушюр. Плотный контакт наряду с режимом активного шумоподавления защищает от фоновых шумов. Благодаря защите корпуса IPX4 устройство не реагирует на капли пота и небольшой дождь. Наушники воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, радуя сбалансированными средними и четкими высокими частотами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену, в ушах сидят нормально, но шумоизоляция не очень, помех не было, звук хороший, басов маловато, в целом для тренек нормально
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Zen Hybrid работают в режиме sxfi. Звук там лучше. Эти tws удобней брать в поездки. Можно искать недостатки, но цена эти недостатки перекрывает. Ещё потренируюсь, вдруг решение с sxfi найдётся, тогда басов добавить получится. На сайте производителя есть база знаний, там есть ответы, в том числе, и на мои вопросы.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Инга

Достоинства:
Внешний вид, звук

Комментарий:
Очень стильные наушники, с больших запасом зарядки. Звук на 4, внешний вид на 5. Мне они понравились, самое главное не выпадают из ушей) Есть шумоподавление-это плюс, в метро спасает от шума. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2022
Игорь

Достоинства:
Удобные, красивые

Комментарий:
Купил жене в подарок, она их сама выбрала. Мне не хватило звука, но внешний вид красивый, ей очень нравятся. зарядку держат долго, шумодав хороший, со своей задачей справляется. в ухе сидят плотно, не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2022
Ольга

Достоинства:
Удобные, стильные

Недостатки:
нет

Комментарий:
Купила дочке в подарок, ее все устраивает. Мне понравился внешний вид, наушники очень аккуратно смотрятся в ухе. Заряда хватает на долго. В режиме Ambient Mode слышно что происходит вокруг, свое рода безопасность при прослушивании наушников на улице. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Наталья

Достоинства:
Красивые

Недостатки:
маркие

Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Наталья

Достоинства:
Красивые

Недостатки:
маркие

Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2022
Екатерина

Достоинства:
Красивые

Комментарий:
Удобные беспроводные наушники Creative Zen Air с красивым дизайном. Есть режим шумоподавления, купила перед отпуском тест шума от поезда прошли успешно, никаких посторонних шумов, только чистый звук фильма. Мне наушники понравились


Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3710 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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