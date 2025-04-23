Наушники JBL Wave Beam 2, синий
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
В наличии
Код товара: 681315
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4 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
1 наушники JBL Wave Beam 2. 1 x USB-кабель для зарядки Type-C. 1 x 3 размера амбушюров. 1 х Зарядный чехол. 1 x Гарантия / Предупреждение (W / !). 1 x краткое руководство по эксплуатации продукта/паспорт безопасности (S/i)
Цвет
синий
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
130
Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2, синий
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
1 наушники JBL Wave Beam 2. 1 x USB-кабель для зарядки Type-C. 1 x 3 размера амбушюров. 1 х Зарядный чехол. 1 x Гарантия / Предупреждение (W / !). 1 x краткое руководство по эксплуатации продукта/паспорт безопасности (S/i)
Цвет
синий
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Спортивные наушники JBL, Синие, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чехол! Подошел идеально, прилегание крышки хорошее, мусор попадать мелкий не будет. На ощупь приятный
Достоинства:
Комментарий:
Чехол действительно очень удобный, закрывается плотно. Просто спасения для этих наушников, иначе вся пыль была бы внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Приятное на ощупь качество, к наушникам подходят. Крышка только на вид кажется хлюпенькой, на сколько хватит - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
чехол хороший цвет приятный крышка конечно не очень удобная но наушники при подении не выпадут и мусор не попадёт
Достоинства:
Комментарий:
Классный и удобный чехол, чётко подошёл для наушников, качество хорошее! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный цехол , сел идеально закрывается удобно давно искала такой
Достоинства:
Комментарий:
Относила уже достаточно долго, всё понравилось, тактильно приятный, вроде прочный
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam 2, синий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чехол! Подошел идеально, прилегание крышки хорошее, мусор попадать мелкий не будет. На ощупь приятный
Достоинства:
Комментарий:
Чехол действительно очень удобный, закрывается плотно. Просто спасения для этих наушников, иначе вся пыль была бы внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Приятное на ощупь качество, к наушникам подходят. Крышка только на вид кажется хлюпенькой, на сколько хватит - посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
чехол хороший цвет приятный крышка конечно не очень удобная но наушники при подении не выпадут и мусор не попадёт
Достоинства:
Комментарий:
Классный и удобный чехол, чётко подошёл для наушников, качество хорошее! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный цехол , сел идеально закрывается удобно давно искала такой
Достоинства:
Комментарий:
Относила уже достаточно долго, всё понравилось, тактильно приятный, вроде прочный