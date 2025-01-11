Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Получите максимальную отдачу от ваших миксов с высококачественным звуком благодаря безопасным наушникам с 12-миллиметровыми драйверами и глубоким басовым звучанием JBL. Эргономичный дизайн наушников JBL Wave Flex с откидывающейся крышкой настолько удобен, что вы можете забыть о том, что вы их носите. Откидывающаяся конструкция позволяет наслаждаться звуком в полном объеме, не закупоривая слуховой проход. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам в чехле JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А когда вам нужно больше энергии, вы можете ускорить процесс зарядки еще на два часа всего за 10 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!
Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!