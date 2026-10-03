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Наушники JBL Wave Buds черный купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Buds черный

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Наушники JBL Wave Buds черный - фото 10
Наушники JBL Wave Buds черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 1
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 2
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 3
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 4
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 5
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 6
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 7
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 8
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 9
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 10
  • Наушники JBL Wave Buds черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643649
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники JBL Wave Buds, чехол для зарядки, кабель для зарядки USB Type-C, 3 размера вкладышей, гарантия/предупреждение (без!), Краткое руководство по эксплуатации /Инструкция по технике безопасности (S / i)
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
8
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники JBL Wave Buds черный

Беспроводные наушники JBL Wave Buds – это идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука. Образцы этой модели обеспечивают чистое и мощное звучание, что позволяет наслаждаться музыкой в любом формате. Благодаря Bluetooth технологии вы можете легко подключить их к своему смартфону или планшету, не беспокоясь о проводах. Одной из ключевых особенностей JBL Wave Buds является их впечатляющая автономность. С батареей емкостью 47 мАч вы сможете наслаждаться любимыми треками долгое время без необходимости подзарядки. Эти наушники отлично подходят для использования на протяжении всего дня – будь то поездка на работу или спортзал. Кроме того, JBL Wave Buds выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром. Исключительный комфорт при ношении обеспечивается оптимальной формы амбушюров, которые надежно сидят в ушах и не вызывают дискомфорта. Эти наушники также оборудованы встроенным микрофоном, позволяющим принимать звонки без необходимости доставать телефон. Легкое управление музыкой и вызовами делают JBL Wave Buds еще более функциональными и удобными в использовании.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Buds черный




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники JBL Wave Buds, чехол для зарядки, кабель для зарядки USB Type-C, 3 размера вкладышей, гарантия/предупреждение (без!), Краткое руководство по эксплуатации /Инструкция по технике безопасности (S / i)
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
8
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники JBL Wave Buds – это идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука. Образцы этой модели обеспечивают чистое и мощное звучание, что позволяет наслаждаться музыкой в любом формате. Благодаря Bluetooth технологии вы можете легко подключить их к своему смартфону или планшету, не беспокоясь о проводах. Одной из ключевых особенностей JBL Wave Buds является их впечатляющая автономность. С батареей емкостью 47 мАч вы сможете наслаждаться любимыми треками долгое время без необходимости подзарядки. Эти наушники отлично подходят для использования на протяжении всего дня – будь то поездка на работу или спортзал. Кроме того, JBL Wave Buds выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром. Исключительный комфорт при ношении обеспечивается оптимальной формы амбушюров, которые надежно сидят в ушах и не вызывают дискомфорта. Эти наушники также оборудованы встроенным микрофоном, позволяющим принимать звонки без необходимости доставать телефон. Легкое управление музыкой и вызовами делают JBL Wave Buds еще более функциональными и удобными в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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