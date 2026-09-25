Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
Наушники JBL JBLT730BTBLU — беспроводная накладная модель, ориентированая на пользователей, которым важны надежность, автономность и простота использования. Беспроводное подключение Bluetooth 6.0 Современный протокол обеспечивает стабильное соединение со смартфоном, планшетом или ноутбуком на расстоянии до 10 метров в помещении. Технология способствует низкому энергопотреблению, что напрямую влияет на длительность работы от встроенного аккумулятора. Закрытая накладная акустическая конструкция Модель полностью охватывает ухо амбушюрами, обеспечивая физическую пассивную изоляцию от окружающего шума. Закрытый тип акустики предотвращает утечку звука, позволяя слушать музыку, не мешая окружающим.
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