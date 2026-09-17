Наушники AKG K 72
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Характеристики
Описание товара Наушники AKG K 72
Наушники AKG представляют собой идеальное сочетание стиля и высокого качества звука для истинных ценителей аудио. Эти проводные накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете, который добавляет им изысканности и универсальности. Длина кабеля составляет 3 метра, что обеспечивает дополнительную свободу движения и удобство использования, позволяя комфортно подключать их к различным устройствам, не ограничивая вас в передвижении. Наушники оснащены стандартным разъемом jack 3.5 мм, что делает их совместимыми с широким спектром аудио устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и музыкальные системы. Накладная конструкция обеспечит плотное прилегание и эффективную звукоизоляцию, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, не отвлекаясь на внешние шумы. AKG известен своим пристальным вниманием к деталям и стремлением к безупречности в каждой модели, поэтому эти наушники подарят вам чистое звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами. Независимо от того, слушаете ли вы музыку дома или в пути, наушники AKG станут вашим надежным спутником, предоставляя высокое качество звука и комфортное использование в любом месте и в любое время.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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