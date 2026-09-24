Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)
Наушники LOGITECH в чёрном цвете созданы для геймеров, которым важны свобода движений и концентрация на игре. Беспроводное подключение по Bluetooth избавляет от лишних проводов, а встроенная система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на происходящем. Одного заряда хватает до 8 часов работы — достаточно для продолжительной игровой сессии или прослушивания музыки. Встроенный микрофон поддерживает общение во время игры, а сопротивление 32 Ом обеспечивает сбалансированную работу наушников. Складная конструкция делает модель удобной для хранения и переноски. В комплекте предусмотрен кабель длиной 1,5 м с USB-разъёмом. Универсальное сочетание функциональности, компактности и сдержанного чёрного дизайна.
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