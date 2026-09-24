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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white

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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 1
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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 4
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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 8
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Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
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  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 5
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  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 7
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 8
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 9
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 10
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 11
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 12
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 13
  • Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681170
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
70

Описание товара Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white

Наушники TWS JBL WAVE FLEX созданы для повседневного прослушивания аудио и общения. Они оборудованы динамиками 12 мм и технологией JBL Deep Bass Sound, что обеспечивает формирование чистого звука с насыщенным басом. Интегрированный микрофон без искажений передает голос. Благодаря поддержке технологии Smart Ambient наушники позволяют слышать, что происходит вокруг. Эргономичная конструкция вкладышей гарантирует комфортное расположение в слуховом канале. Наушники JBL WAVE FLEX защищены от воздействия влаги и пыли, что делает их устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям во время занятий спортом и прогулок. Подключение осуществляется с помощью технологии Bluetooth. Сенсорные кнопки и голосовой помощник обеспечивают интуитивное управление. Встроенный в каждый наушник аккумулятор гарантирует около 8 часов автономной работы. Зарядная станция-футляр продлевает автономность до 32 часов.

Отзывы о товаре Наушники JBL, модель Wave Flex TWS, white




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Микрофон
да
Описание
Наушники TWS JBL WAVE FLEX созданы для повседневного прослушивания аудио и общения. Они оборудованы динамиками 12 мм и технологией JBL Deep Bass Sound, что обеспечивает формирование чистого звука с насыщенным басом. Интегрированный микрофон без искажений передает голос. Благодаря поддержке технологии Smart Ambient наушники позволяют слышать, что происходит вокруг. Эргономичная конструкция вкладышей гарантирует комфортное расположение в слуховом канале. Наушники JBL WAVE FLEX защищены от воздействия влаги и пыли, что делает их устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям во время занятий спортом и прогулок. Подключение осуществляется с помощью технологии Bluetooth. Сенсорные кнопки и голосовой помощник обеспечивают интуитивное управление. Встроенный в каждый наушник аккумулятор гарантирует около 8 часов автономной работы. Зарядная станция-футляр продлевает автономность до 32 часов.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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