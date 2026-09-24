Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный
Наушники JBL — это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для активного образа жизни и наслаждения музыкой без лишних проводов. Обладая элегантным черным дизайном, они станут стильным аксессуаром для любого пользователя. Эти наушники поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth, обеспечивая простоту и удобство подключения к вашим устройствам. Они оснащены встроенным микрофоном, который позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы активного шумоподавления, что гарантирует кристально чистое звучание даже в шумных условиях, позволяя вам полностью погрузиться в любимую музыку. Поразительное время автономной работы делает их незаменимыми в длительных поездках: до 10 часов непрерывного использования и до 40 часов с подзарядкой от зарядного кейса. Зарядка самого кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и безопасность процесса. Наушники JBL — это идеальное сочетание современного дизайна, передовых технологий и выдающегося качества звука, которое порадует самых требовательных аудиофилов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Спортивные наушники JBL, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитНаушники Fanny Wang 1002 Pink
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 810 руб. 8 690 руб.1453 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Спортивные наушники JBL, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный