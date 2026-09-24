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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный

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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 7
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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 1
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 2
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 3
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 4
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 5
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 6
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 7
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 8
  • Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный

Наушники JBL — это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для активного образа жизни и наслаждения музыкой без лишних проводов. Обладая элегантным черным дизайном, они станут стильным аксессуаром для любого пользователя. Эти наушники поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth, обеспечивая простоту и удобство подключения к вашим устройствам. Они оснащены встроенным микрофоном, который позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы активного шумоподавления, что гарантирует кристально чистое звучание даже в шумных условиях, позволяя вам полностью погрузиться в любимую музыку. Поразительное время автономной работы делает их незаменимыми в длительных поездках: до 10 часов непрерывного использования и до 40 часов с подзарядкой от зарядного кейса. Зарядка самого кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и безопасность процесса. Наушники JBL — это идеальное сочетание современного дизайна, передовых технологий и выдающегося качества звука, которое порадует самых требовательных аудиофилов.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL — это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для активного образа жизни и наслаждения музыкой без лишних проводов. Обладая элегантным черным дизайном, они станут стильным аксессуаром для любого пользователя. Эти наушники поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth, обеспечивая простоту и удобство подключения к вашим устройствам. Они оснащены встроенным микрофоном, который позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы активного шумоподавления, что гарантирует кристально чистое звучание даже в шумных условиях, позволяя вам полностью погрузиться в любимую музыку. Поразительное время автономной работы делает их незаменимыми в длительных поездках: до 10 часов непрерывного использования и до 40 часов с подзарядкой от зарядного кейса. Зарядка самого кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и безопасность процесса. Наушники JBL — это идеальное сочетание современного дизайна, передовых технологий и выдающегося качества звука, которое порадует самых требовательных аудиофилов.


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Самовывоз
Доставка
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Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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