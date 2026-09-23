Наушники JBL Wave Flex mint
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Flex mint
С беспроводными наушниками JBL Wave Flex получите максимум от своих миксов благодаря высококачественному звуку с 12-мм динамиками и технологией JBL Deep Bass Sound. А полуоткрытая конструкция позволяет наслаждаться звуком, не блокируя ушной канал. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам с зарядным кейсом наушники JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А благодаря быстрой зарядке вы можете подзарядить наушники еще на два часа всего за 10 минут. Слушайте, что происходит вокруг вас с технологией Smart Ambient. Когда вам нужно сделать паузу для быстрого разговора, TalkThru позволяет мгновенно услышать себя и окружающих, не вынимая наушников. Или используйте Ambient Aware, чтобы музыка продолжала играть, не забывая о том, что вас окружает. Когда вы совершаете стереофонические вызовы в режиме громкой связи на ходу, VoiceAware позволяет вам сбалансировать уровень собственного голоса, который вы слышите во время разговора с другими людьми.
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