Наушники A4Tech Bloody MR710 серый (MR710 GREY)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 621455
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
900
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 серый (MR710 GREY)
Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody MR710 отличается универсальностью и широкой совместимостью благодаря поддержке трех способов подключения: по кабелю с аудиоразъемом 3.5 мм, на радиочастоте или с помощью Bluetooth. Динамики 50 мм позволяют оценить реалистичное звучание с глубоким басом. Мембраны из наномицелия и углеродного волокна помогают добиться четкости передачи высоких и средних частот. Выдвижной микрофон гарантирует чистоту передачи голоса. Благодаря эргономичному оголовью с регулировкой и мягким охватывающим амбушюрам достигается комфорт в использовании A4Tech Bloody MR710. В автономном режиме гарнитура способна функционировать до 44 часов. Из других особенностей – кнопки управления и подсветка.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody MR710 отличается универсальностью и широкой совместимостью благодаря поддержке трех способов подключения: по кабелю с аудиоразъемом 3.5 мм, на радиочастоте или с помощью Bluetooth. Динамики 50 мм позволяют оценить реалистичное звучание с глубоким басом. Мембраны из наномицелия и углеродного волокна помогают добиться четкости передачи высоких и средних частот. Выдвижной микрофон гарантирует чистоту передачи голоса. Благодаря эргономичному оголовью с регулировкой и мягким охватывающим амбушюрам достигается комфорт в использовании A4Tech Bloody MR710. В автономном режиме гарнитура способна функционировать до 44 часов. Из других особенностей – кнопки управления и подсветка.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody MR710 серый (MR710 GREY) - данный товар вы можете купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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