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Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black

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Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 1
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 2
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 3
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 4
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 5
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 6
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 1
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 2
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 3
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 4
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 5
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 6
  • Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704333
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х18х11
Вес, г.
520

Описание товара Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black

ASUS TUF Gaming H1 Gen II - проводная игровая гарнитура с 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, виртуальным объемным звуком 7.1, сертифицированным TeamSpeak микрофоном, легкой конструкцией весом 297 грамм, прочными амбушюрами и символической подсветкой логотипа TUF.

Отзывы о товаре Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
ASUS TUF Gaming H1 Gen II - проводная игровая гарнитура с 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, виртуальным объемным звуком 7.1, сертифицированным TeamSpeak микрофоном, легкой конструкцией весом 297 грамм, прочными амбушюрами и символической подсветкой логотипа TUF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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