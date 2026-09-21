Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704333
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х18х11
Вес, г.
520
Описание товара Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black
ASUS TUF Gaming H1 Gen II - проводная игровая гарнитура с 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, виртуальным объемным звуком 7.1, сертифицированным TeamSpeak микрофоном, легкой конструкцией весом 297 грамм, прочными амбушюрами и символической подсветкой логотипа TUF.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
ASUS TUF Gaming H1 Gen II - проводная игровая гарнитура с 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, виртуальным объемным звуком 7.1, сертифицированным TeamSpeak микрофоном, легкой конструкцией весом 297 грамм, прочными амбушюрами и символической подсветкой логотипа TUF.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Asus TUF Gaming H1 Gen II (90YH044B-BHUA00) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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