Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
В наличии
Код товара: 523843
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Загружаем...
3 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) Наушники TWS Hoox JAZ являются синонимом легкости, утонченного дизайна и первоклассного качества звука. Они работают как в стерео, так и в моно режиме, автоматически спариваются и гарантируют удобную посадку. Чрезвычайно элегантные и ультрасовременные аксессуары с деталями из изысканных материалов, отражающими стиль, соответствующий времени. Представляем JAZ, аббревиатуру Just Audio Zone, бренда, представляющего высококачественное воспроизведение, идеально подходящего для оптимального прослушивания.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) Наушники TWS Hoox JAZ являются синонимом легкости, утонченного дизайна и первоклассного качества звука. Они работают как в стерео, так и в моно режиме, автоматически спариваются и гарантируют удобную посадку. Чрезвычайно элегантные и ультрасовременные аксессуары с деталями из изысканных материалов, отражающими стиль, соответствующий времени. Представляем JAZ, аббревиатуру Just Audio Zone, бренда, представляющего высококачественное воспроизведение, идеально подходящего для оптимального прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные наушники-вкладыши, Наушники-вкладыши, USB Type-C, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные наушники-вкладыши, Наушники-вкладыши, USB Type-C, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - этот товар вы можете купить по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)