Наушники Fanny Wang 1002 Pink
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 302052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Fanny Wang 1002 Pink
Основными характеристиками наушников Fanny Wang Pink, FW-HEADPH-1002-PNK являются четкость воспроизводимого звука, оригинальный дизайн, трехмерная конструкция. С наушниками Fanny Wang вы можете слушать качественную музыку и делится ею друзьями за счет встроенного сплиттера (DuoJack), дополнительный разъем для подключения еще одной гарнитуры, без ущерба передаваемого звука. Складная конструкция наушников с металлическими шарнирами делает их очень компактными, и они не занимают много места при перевозке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Накладные наушники с шумоподавлением, Розовые, Bluetooth для смартфона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Основными характеристиками наушников Fanny Wang Pink, FW-HEADPH-1002-PNK являются четкость воспроизводимого звука, оригинальный дизайн, трехмерная конструкция. С наушниками Fanny Wang вы можете слушать качественную музыку и делится ею друзьями за счет встроенного сплиттера (DuoJack), дополнительный разъем для подключения еще одной гарнитуры, без ущерба передаваемого звука. Складная конструкция наушников с металлическими шарнирами делает их очень компактными, и они не занимают много места при перевозке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Накладные наушники с шумоподавлением, Розовые, Bluetooth для смартфона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Накладные наушники с шумоподавлением, Розовые, Bluetooth для смартфона
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