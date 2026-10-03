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Наушники JBL Tune Buds White купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune Buds White

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Наушники JBL Tune Buds White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 1
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 2
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 3
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 4
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 5
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 6
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 7
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 8
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 9
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 10
  • Наушники JBL Tune Buds White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651413
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель USB-C, 3 пары амбушюр, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Buds White

Наушники TWS JBL Tune Buds с 4 цифровыми микрофонами удобны для прослушивания музыки и телефонных разговоров. Устройство с поддержкой быстрой зарядки выдерживает до 12 ч без подзарядки или 48 ч автономной работы с кейсом-футляром. С помощью сенсорных кнопок на наушниках вы можете останавливать и переключать треки, отвечать на вызовы, активировать систему шумоподавления или голосового помощника. JBL Tune Buds поддерживают управление функциями со смартфона через фирменное приложение. Модель дополнена LED-индикатором состояния, прозрачным и монорежимом. Силиконовые амбушюры без дополнительных креплений плотно прилегают к ушным раковинам.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель USB-C, 3 пары амбушюр, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS JBL Tune Buds с 4 цифровыми микрофонами удобны для прослушивания музыки и телефонных разговоров. Устройство с поддержкой быстрой зарядки выдерживает до 12 ч без подзарядки или 48 ч автономной работы с кейсом-футляром. С помощью сенсорных кнопок на наушниках вы можете останавливать и переключать треки, отвечать на вызовы, активировать систему шумоподавления или голосового помощника. JBL Tune Buds поддерживают управление функциями со смартфона через фирменное приложение. Модель дополнена LED-индикатором состояния, прозрачным и монорежимом. Силиконовые амбушюры без дополнительных креплений плотно прилегают к ушным раковинам.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Спортивные наушники JBL, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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