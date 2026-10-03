Наушники JBL Tune Buds White
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Buds White
Наушники TWS JBL Tune Buds с 4 цифровыми микрофонами удобны для прослушивания музыки и телефонных разговоров. Устройство с поддержкой быстрой зарядки выдерживает до 12 ч без подзарядки или 48 ч автономной работы с кейсом-футляром. С помощью сенсорных кнопок на наушниках вы можете останавливать и переключать треки, отвечать на вызовы, активировать систему шумоподавления или голосового помощника. JBL Tune Buds поддерживают управление функциями со смартфона через фирменное приложение. Модель дополнена LED-индикатором состояния, прозрачным и монорежимом. Силиконовые амбушюры без дополнительных креплений плотно прилегают к ушным раковинам.
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