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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000
В Creative Aurvana Ace 2 реализована замечательная двухдрайверная система, сочетающая в себе преимущества технологии xMEMS и специально настроенных 10-мм динамических драйверов. Этот дуэт способен с удивительной точностью воспроизводить широкий спектр естественных звуков — от четких высоких частот до насыщенных басов и динамичных высоких частот. Для интеграции технологии aptX Lossless Snapdragon Sound сочетание с Qualcomm аудиокодек обеспечивает высокую точность воспроизведения звука с частотой 16 бит/44,1 кГц, точно воссоздавая качество оригинальной записи компакт-диска прямо в ушах. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) Qualcomm плавно адаптирует уровень шумоподавления в режиме реального времени, обеспечивая спокойное прослушивание и высокую четкость звучания, где бы вы ни находились. Активируйте режим Ambient, чтобы не терять связь с окружающим миром. Благодаря шести встроенным микрофонам — по три на каждой стороне — и технологии шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice capture) эти встроенные микрофоны фокусируются исключительно на улавливании вашего голоса, обеспечивая кристальную чистоту голосовых вызовов и превосходное качество связи.
наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
В Creative Aurvana Ace 2 реализована замечательная двухдрайверная система, сочетающая в себе преимущества технологии xMEMS и специально настроенных 10-мм динамических драйверов. Этот дуэт способен с удивительной точностью воспроизводить широкий спектр естественных звуков — от четких высоких частот до насыщенных басов и динамичных высоких частот. Для интеграции технологии aptX Lossless Snapdragon Sound сочетание с Qualcomm аудиокодек обеспечивает высокую точность воспроизведения звука с частотой 16 бит/44,1 кГц, точно воссоздавая качество оригинальной записи компакт-диска прямо в ушах. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) Qualcomm плавно адаптирует уровень шумоподавления в режиме реального времени, обеспечивая спокойное прослушивание и высокую четкость звучания, где бы вы ни находились. Активируйте режим Ambient, чтобы не терять связь с окружающим миром. Благодаря шести встроенным микрофонам — по три на каждой стороне — и технологии шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice capture) эти встроенные микрофоны фокусируются исключительно на улавливании вашего голоса, обеспечивая кристальную чистоту голосовых вызовов и превосходное качество связи.
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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