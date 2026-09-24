Наушники Marshall Minor IV Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Marshall Minor IV Black
Фирменный звук Marshall всегда занимает центральное место в устройствах, и Minor IV не исключение. Эти наушники акустически настроены, чтобы обеспечить искусно сбалансированный звук, привлекающий внимание. Даже если вы устали от прослушивания музыки, их превосходное качество связи и функция гарнитуры поможет с легкостью отвечать на входящие звонки и вести телефонные переговоры. Эти наушники обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения единовременно. В сочетании с портативным зарядным футляром они могут обеспечить вам в общей сложности 30+ часов. Просто вставьте наушники в футляр, если вам нужен дополнительный заряд.
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