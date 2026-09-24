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Наушники JBL Wave Flex 2, белый купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave Flex 2, белый

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Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
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  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 3
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 4
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 5
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 6
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 7
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 8
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 9
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 10
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 11
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 12
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 13
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 14
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 15
  • Наушники JBL Wave Flex 2, белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681318
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
110

Описание товара Наушники JBL Wave Flex 2, белый

Легендарный звук JBL. 40 часов работы от аккумулятора. Устойчивость к поту и воде. Легкие и удобные в носке.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex 2, белый




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Описание
Легендарный звук JBL. 40 часов работы от аккумулятора. Устойчивость к поту и воде. Легкие и удобные в носке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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