Наушники GameMax G200
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621523
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник на 3.5 мм
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
4.75
Описание товара Наушники GameMax G200
Наушники GameMax - это идеальное сочетание стиля и функциональности для настоящих ценителей качественного звука. Эти мониторные наушники обладают классическим черным дизайном, который подойдет как для игр, так и для прослушивания музыки.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник на 3.5 мм
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Наушники GameMax - это идеальное сочетание стиля и функциональности для настоящих ценителей качественного звука. Эти мониторные наушники обладают классическим черным дизайном, который подойдет как для игр, так и для прослушивания музыки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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