Top.Mail.Ru
Наушники GameMax G200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники GameMax G200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники GameMax G200 - фото 1
Наушники GameMax G200 - фото 2
Наушники GameMax G200 - фото 3
Наушники GameMax G200 - фото 4
Наушники GameMax G200 - фото 5
Наушники GameMax G200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
  • Наушники GameMax G200 - фото 1
  • Наушники GameMax G200 - фото 2
  • Наушники GameMax G200 - фото 3
  • Наушники GameMax G200 - фото 4
  • Наушники GameMax G200 - фото 5
  • Наушники GameMax G200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621523
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник на 3.5 мм
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
4.75

Описание товара Наушники GameMax G200

Наушники GameMax - это идеальное сочетание стиля и функциональности для настоящих ценителей качественного звука. Эти мониторные наушники обладают классическим черным дизайном, который подойдет как для игр, так и для прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники GameMax G200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник на 3.5 мм
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники GameMax - это идеальное сочетание стиля и функциональности для настоящих ценителей качественного звука. Эти мониторные наушники обладают классическим черным дизайном, который подойдет как для игр, так и для прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники GameMax G200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...