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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701579
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Описание товара Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приковывает к себе взгляды футуристичным дизайном с выразительным фиолетово-сиреневым цветом корпуса и разноцветной подсветкой. Удобство при использовании обеспечивает беспроводное подключение посредством радиоканала, мягкие охватывающие амбушюры и регулируемое оголовье. Основным преимуществом этой модели стала поддержка объемного звука 7.1 Virtual для возможности не только услышать каждый шорох в игре, но и точно определить направление, с которого он доносится.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приглянется и тем игрокам, которые отдают предпочтение многопользовательским играм, за счет присутствия на чашке микрофона. С его помощью можно вести переговоры с тиммейтами, при этом собеседники будут отлично слышать вас. Пластиковый корпус обеспечил гарнитуру малым весом 278 г для комфортной посадки с возможностью многочасового использования. За счет тканевых амбушюр уши не будут потеть, что особенно актуально в жаркую летнюю пору.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приковывает к себе взгляды футуристичным дизайном с выразительным фиолетово-сиреневым цветом корпуса и разноцветной подсветкой. Удобство при использовании обеспечивает беспроводное подключение посредством радиоканала, мягкие охватывающие амбушюры и регулируемое оголовье. Основным преимуществом этой модели стала поддержка объемного звука 7.1 Virtual для возможности не только услышать каждый шорох в игре, но и точно определить направление, с которого он доносится.
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приглянется и тем игрокам, которые отдают предпочтение многопользовательским играм, за счет присутствия на чашке микрофона. С его помощью можно вести переговоры с тиммейтами, при этом собеседники будут отлично слышать вас. Пластиковый корпус обеспечил гарнитуру малым весом 278 г для комфортной посадки с возможностью многочасового использования. За счет тканевых амбушюр уши не будут потеть, что особенно актуально в жаркую летнюю пору.
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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