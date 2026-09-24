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Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)

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Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 1
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 2
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 3
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 4
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 5
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 6
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 7
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 8
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 9
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 10
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 11
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 12
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 13
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 14
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 15
Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 1
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 2
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 3
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 4
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 5
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 6
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 7
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 8
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 9
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 10
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 11
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 12
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 13
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 14
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 15
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701579
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
голубой, желтый, фиолетовый, зеленый
Сопротивление
39?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, г.
610

Описание товара Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)

Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приковывает к себе взгляды футуристичным дизайном с выразительным фиолетово-сиреневым цветом корпуса и разноцветной подсветкой. Удобство при использовании обеспечивает беспроводное подключение посредством радиоканала, мягкие охватывающие амбушюры и регулируемое оголовье. Основным преимуществом этой модели стала поддержка объемного звука 7.1 Virtual для возможности не только услышать каждый шорох в игре, но и точно определить направление, с которого он доносится. Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приглянется и тем игрокам, которые отдают предпочтение многопользовательским играм, за счет присутствия на чашке микрофона. С его помощью можно вести переговоры с тиммейтами, при этом собеседники будут отлично слышать вас. Пластиковый корпус обеспечил гарнитуру малым весом 278 г для комфортной посадки с возможностью многочасового использования. За счет тканевых амбушюр уши не будут потеть, что особенно актуально в жаркую летнюю пору.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
голубой, желтый, фиолетовый, зеленый
Сопротивление
39?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приковывает к себе взгляды футуристичным дизайном с выразительным фиолетово-сиреневым цветом корпуса и разноцветной подсветкой. Удобство при использовании обеспечивает беспроводное подключение посредством радиоканала, мягкие охватывающие амбушюры и регулируемое оголовье. Основным преимуществом этой модели стала поддержка объемного звука 7.1 Virtual для возможности не только услышать каждый шорох в игре, но и точно определить направление, с которого он доносится. Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приглянется и тем игрокам, которые отдают предпочтение многопользовательским играм, за счет присутствия на чашке микрофона. С его помощью можно вести переговоры с тиммейтами, при этом собеседники будут отлично слышать вас. Пластиковый корпус обеспечил гарнитуру малым весом 278 г для комфортной посадки с возможностью многочасового использования. За счет тканевых амбушюр уши не будут потеть, что особенно актуально в жаркую летнюю пору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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