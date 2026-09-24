Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA
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Характеристики
Описание товара Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA
Линейка геймерских гарнитур HyperX Cloud стала легендарной благодаря фирменному комфорту и вниманию к деталям, которые четко прослеживаются и в Cloud III Wireless. Гарнитура оснащена модернизированными 53-миллиметровыми драйверами, расположенными под анатомическим углом, и технологией DTS Headphone:xчто обеспечивает полное погружение в процесс и точную пространственную передачу 3D звука. Команда инженеров-акустиков HyperX настроила драйверы гарнитуры для оптимального и четкого воспроизведения звука. Беспроводная гарнитура Cloud III Wireless также идеально подходит для длительных игровых сессий благодаря мягким амбушюрам HyperX из пеноматериала с эффектом памяти формы, дополнительной мягкой прокладке в оголовье, и литий-полимерной батареей, которая обеспечивает до 120 часов автономности. Гарнитура оснащена 10-миллиметровым микрофоном с ультрачетким звучанием и функцией шумоподавления, а также внутренним металлическим сетчатым поп-фильтром, который снижает уровень помех. В гарнитуру встроены простые элементы управления звуком и микрофоном, она совместима с ПК, PS5 и PS4. Гарнитура оснащена малогабаритным USB радиомодулем, который работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает аудиопоток до 96 кГц, 24 бит.
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