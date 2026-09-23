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Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic

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Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 4
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 5
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Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 7
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 8
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 9
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 10
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 1
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 2
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 3
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 4
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 5
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 6
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 7
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 8
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 9
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 10
  • Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 910 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
15 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
100
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х9
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic

Наушники Creative Zen Hybrid Pro CLASSIC - это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря уникальным характеристикам, эти наушники станут вашим надежным спутником в любой ситуации.

Отзывы о товаре Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
100
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Creative Zen Hybrid Pro CLASSIC - это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря уникальным характеристикам, эти наушники станут вашим надежным спутником в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - стоимость товара 15910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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