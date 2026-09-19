Top.Mail.Ru
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 1
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 2
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408722
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
21х19х6
Вес, г.
320

Описание товара Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black

Беспроводные, накладные наушники. Одновременное подключение к 2-м устройствам, USB-A BT адаптор Link380a. Индикатор занятости Busylight, управление вызовом на наушнике и микрофоне. Радиус действия 30 м. Время работы от аккумулятора 37 часов.

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Описание
Беспроводные, накладные наушники. Одновременное подключение к 2-м устройствам, USB-A BT адаптор Link380a. Индикатор занятости Busylight, управление вызовом на наушнике и микрофоне. Радиус действия 30 м. Время работы от аккумулятора 37 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra Evolve2 65 Link380c MS Stereo (26599-999-899) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...