Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO X LIMITED EDITION
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO X LIMITED EDITION
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для геймеров и тех, кто ценит проводное подключение. Кабель длиной 3 метра даёт свободу размещения, а отсоединяемая конструкция кабеля делает использование более гибким. Модель оснащена разъёмами jack 6.3 mm и jack 3.5 mm, сопротивление составляет 48 ?. Наушники не имеют микрофона, активного шумоподавления и складной конструкции — это лаконичное проводное решение без лишних функций. Страна-производитель — Китай.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные, Черные, Без микрофона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
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Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для геймеров и тех, кто ценит проводное подключение. Кабель длиной 3 метра даёт свободу размещения, а отсоединяемая конструкция кабеля делает использование более гибким. Модель оснащена разъёмами jack 6.3 mm и jack 3.5 mm, сопротивление составляет 48 ?. Наушники не имеют микрофона, активного шумоподавления и складной конструкции — это лаконичное проводное решение без лишних функций. Страна-производитель — Китай.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные, Черные, Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные, Черные, Без микрофона
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