Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black
Для выдающихся результатов требуется исключительное качество передачи речи: от четкого профессионального звука зависит всё. Производители взяли за основу и еще больше усовершенствовали невероятные характеристики вызовов, присущие ведущей в мире серии Evolve. Три встроенных мощных профессиональных микрофона, добавили передовую цифровую микросхему и новейшую технологию обработки сигналов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Для выдающихся результатов требуется исключительное качество передачи речи: от четкого профессионального звука зависит всё. Производители взяли за основу и еще больше усовершенствовали невероятные характеристики вызовов, присущие ведущей в мире серии Evolve. Три встроенных мощных профессиональных микрофона, добавили передовую цифровую микросхему и новейшую технологию обработки сигналов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black