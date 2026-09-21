Top.Mail.Ru
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 1
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 2
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 3
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 4
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 5
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 6
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 1
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 2
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 3
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 4
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 5
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 6
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706217
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, м
1.11х1.11х0.8
Вес, г.
550

Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms

Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO представлены в черном корпусе с мягким регулируемым по ширине оголовьем. Амбушюры из экокожи и велюра плотно прилегают к ушам и не доставляют неудобств при долгом ношении. Открытая акустика сохраняет четкость и естественность звучания, при этом позволяет слышать все происходящее вокруг. Beyerdynamic DT 990 PRO оснащены 3-метровым кабелем со стандартным аудиоразъемом jack 3.5 mm. Переходник на интерфейс jack 6.3 mm включен в комплект. Благодаря витой форме кабель не мешает при подключении наушников на небольшом расстоянии от ПК или другого устройства.

Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Описание
Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO представлены в черном корпусе с мягким регулируемым по ширине оголовьем. Амбушюры из экокожи и велюра плотно прилегают к ушам и не доставляют неудобств при долгом ношении. Открытая акустика сохраняет четкость и естественность звучания, при этом позволяет слышать все происходящее вокруг. Beyerdynamic DT 990 PRO оснащены 3-метровым кабелем со стандартным аудиоразъемом jack 3.5 mm. Переходник на интерфейс jack 6.3 mm включен в комплект. Благодаря витой форме кабель не мешает при подключении наушников на небольшом расстоянии от ПК или другого устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...