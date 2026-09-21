Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706217
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.11х1.11х0.8
Вес, г.
550
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 80 Ohms
Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO представлены в черном корпусе с мягким регулируемым по ширине оголовьем. Амбушюры из экокожи и велюра плотно прилегают к ушам и не доставляют неудобств при долгом ношении. Открытая акустика сохраняет четкость и естественность звучания, при этом позволяет слышать все происходящее вокруг. Beyerdynamic DT 990 PRO оснащены 3-метровым кабелем со стандартным аудиоразъемом jack 3.5 mm. Переходник на интерфейс jack 6.3 mm включен в комплект. Благодаря витой форме кабель не мешает при подключении наушников на небольшом расстоянии от ПК или другого устройства.
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Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO представлены в черном корпусе с мягким регулируемым по ширине оголовьем. Амбушюры из экокожи и велюра плотно прилегают к ушам и не доставляют неудобств при долгом ношении. Открытая акустика сохраняет четкость и естественность звучания, при этом позволяет слышать все происходящее вокруг. Beyerdynamic DT 990 PRO оснащены 3-метровым кабелем со стандартным аудиоразъемом jack 3.5 mm. Переходник на интерфейс jack 6.3 mm включен в комплект. Благодаря витой форме кабель не мешает при подключении наушников на небольшом расстоянии от ПК или другого устройства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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