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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) купить с доставкой в Москве
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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999)

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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 1
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 2
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 3
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 4
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 3
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 4
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495264
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х5
Вес, г.
240

Описание товара Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999)

Jabra Evolve2 65, Link380a MS Stereo Black Bluetooth 5.0; одновременное подключение к 2-м устройствам; беспроводный USB-A BT адаптор Link380a, MS Оголовье; накладные наушники (OnEar) c эргономичным наклоном амбушюр из нового пеноматериала «интеллектуальная пена» - улучшенное пассивное шумоподавление; новый чипсет; 40-мм динамики; 3-х микрофонная технология; индикатор занятости Busylight с панорамным обзором 360°; управление вызовом на наушнике и микрофоне; улучшенное качество воспроизведения музыки; время работы батареи - до 35 часов в режиме разговора Сертификация Microsoft Teams, соответствие Microsoft Teams Open Office requirements; функциональная кнопка MS Teams для мгновенного подключения к совещанию, прослушивания сообщений и просмотра пропущенных вызовов Беспроводная Bluetooth два динамика Подключение компьютер смартфон планшет

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Jabra Evolve2 65, Link380a MS Stereo Black Bluetooth 5.0; одновременное подключение к 2-м устройствам; беспроводный USB-A BT адаптор Link380a, MS Оголовье; накладные наушники (OnEar) c эргономичным наклоном амбушюр из нового пеноматериала «интеллектуальная пена» - улучшенное пассивное шумоподавление; новый чипсет; 40-мм динамики; 3-х микрофонная технология; индикатор занятости Busylight с панорамным обзором 360°; управление вызовом на наушнике и микрофоне; улучшенное качество воспроизведения музыки; время работы батареи - до 35 часов в режиме разговора Сертификация Microsoft Teams, соответствие Microsoft Teams Open Office requirements; функциональная кнопка MS Teams для мгновенного подключения к совещанию, прослушивания сообщений и просмотра пропущенных вызовов Беспроводная Bluetooth два динамика Подключение компьютер смартфон планшет
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Отзывы


Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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