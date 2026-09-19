Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495264
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Описание товара Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999)
Jabra Evolve2 65, Link380a MS Stereo Black Bluetooth 5.0; одновременное подключение к 2-м устройствам; беспроводный USB-A BT адаптор Link380a, MS Оголовье; накладные наушники (OnEar) c эргономичным наклоном амбушюр из нового пеноматериала «интеллектуальная пена» - улучшенное пассивное шумоподавление; новый чипсет; 40-мм динамики; 3-х микрофонная технология; индикатор занятости Busylight с панорамным обзором 360°; управление вызовом на наушнике и микрофоне; улучшенное качество воспроизведения музыки; время работы батареи - до 35 часов в режиме разговора Сертификация Microsoft Teams, соответствие Microsoft Teams Open Office requirements; функциональная кнопка MS Teams для мгновенного подключения к совещанию, прослушивания сообщений и просмотра пропущенных вызовов Беспроводная Bluetooth два динамика Подключение компьютер смартфон планшет
Jabra Evolve2 65, Link380a MS Stereo Black Bluetooth 5.0; одновременное подключение к 2-м устройствам; беспроводный USB-A BT адаптор Link380a, MS Оголовье; накладные наушники (OnEar) c эргономичным наклоном амбушюр из нового пеноматериала «интеллектуальная пена» - улучшенное пассивное шумоподавление; новый чипсет; 40-мм динамики; 3-х микрофонная технология; индикатор занятости Busylight с панорамным обзором 360°; управление вызовом на наушнике и микрофоне; улучшенное качество воспроизведения музыки; время работы батареи - до 35 часов в режиме разговора Сертификация Microsoft Teams, соответствие Microsoft Teams Open Office requirements; функциональная кнопка MS Teams для мгновенного подключения к совещанию, прослушивания сообщений и просмотра пропущенных вызовов Беспроводная Bluetooth два динамика Подключение компьютер смартфон планшет
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Black (26599-999-999) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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