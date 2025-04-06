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Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)

23 Отзывы
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Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 1
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 2
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 3
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 4
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 5
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 6
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 7
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 8
Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 6
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 7
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 8
  • Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135285
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, адаптер, руководство по эксплуатации, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
64?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
675

Описание товара Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)

Закрытые наушники Sennheiser HD 280 PRO обеспечивают вам полную изоляцию от посторонних шумов благодаря мягким охватывающим амбушюрам, ведь они со всех сторон закрывают ухо. Модель имеет чувствительность в 102 дБ, что обеспечивает максимально громкое звучание. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 8 до 25000 Гц предоставляет возможность качественного прослушивания как низких, так и высоких тонов звучания. Формат 2.0 позволяет прослушивать аудиотреки в высоком качестве и испытывать полное акустическое погружение. Оголовный тип модели и амбушюры обеспечивают мягкую комфортную посадку и плотное прилегание к ушной раковине. Разъемы штекера 3,5 мм и 6,3 мм дают возможность совместимости с устройствами различного типа. Так как наушники предназначены для профессионального использования, их кабель имеет удобную для работы длину в 3 м. Несмотря на свои характеристики, модель Sennheiser HD 280 PRO имеет достаточно небольшой вес (всего 220 г) и стильное оформление корпуса.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне очень похоже на оригинал. Посмотрим сколько продержится по сравнению с оригиналом, который своей стойкостью несколько разочаровал.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
подходит для hd 280, накладка на дужке застёгивается не сразу, нужно время чтобы приняла форму.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, все подошло, быстро заменил
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
в отличном состоянии, пришёл герметично запакованным, подошёл как родной
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Ничем не отличается от оригинала. Оригиналу 20 лет бы исполнилось сегодня.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Катерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка качественная, накладка выглядит достойно. Очень довольна, что потрепанные наушники так легко и дешево преобразились.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
На фото в карточке товара плотное прилегание, на деле как растянувшийся носок, тактильно - обычная, на использование в целом не влияет, но визуально не красиво
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая, не подошла на Logitech G435 Lightspeed
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Фёдор

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда отлично подошла, мягкая, как родная)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Alex. M

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз, хватило года на 2,5-3. Потом облупилось. Первый раз брал в другом месте. Меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не очень подходит по форме, но использовать можно
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Тимофей И.

Достоинства:


Комментарий:
боялся что не налезет на наушники mchose g11, но оно налезло. Накладка очень мягкая и приятная
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная накладка!!! Встала как родная. После 10 лет эксплуатации наушники снова как новые.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушникам 12 лет, периодически меняю такие оголовья, служат не сильно меньше оригинальных.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, качественная, с застежкой. Как новые стали наушники
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оголовье было куплено на замену родному. Удобное, быстро и надёжно крепится. За неделю использования нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топч. Пришли в прикольной комплектации, молодцы.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Легко установилась, мягкая, очень похожа на оригинальную. До этого была с алиэкспресс, развалилась быстро, посмотрим на сколько этой хватит.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла отлично. Даже лучше чем родная
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Кудинов Павел

Достоинства:


Комментарий:
Отличнакя замена оригинальной накладке. Заменив накладку и амбушюры наушники получили вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал не для синхайзеров, а Logitech g435, их пластик давил на голову. Так что накладка решила проблему. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
помучился с надеванием, надел, и забыл что менял, как ориги.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное оголовье. С оригинальным сравнить не могу (потерял больше года назад), но это хорошее.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, адаптер, руководство по эксплуатации, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
64?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Закрытые наушники Sennheiser HD 280 PRO обеспечивают вам полную изоляцию от посторонних шумов благодаря мягким охватывающим амбушюрам, ведь они со всех сторон закрывают ухо. Модель имеет чувствительность в 102 дБ, что обеспечивает максимально громкое звучание. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 8 до 25000 Гц предоставляет возможность качественного прослушивания как низких, так и высоких тонов звучания. Формат 2.0 позволяет прослушивать аудиотреки в высоком качестве и испытывать полное акустическое погружение. Оголовный тип модели и амбушюры обеспечивают мягкую комфортную посадку и плотное прилегание к ушной раковине. Разъемы штекера 3,5 мм и 6,3 мм дают возможность совместимости с устройствами различного типа. Так как наушники предназначены для профессионального использования, их кабель имеет удобную для работы длину в 3 м. Несмотря на свои характеристики, модель Sennheiser HD 280 PRO имеет достаточно небольшой вес (всего 220 г) и стильное оформление корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне очень похоже на оригинал. Посмотрим сколько продержится по сравнению с оригиналом, который своей стойкостью несколько разочаровал.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
подходит для hd 280, накладка на дужке застёгивается не сразу, нужно время чтобы приняла форму.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, все подошло, быстро заменил
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
в отличном состоянии, пришёл герметично запакованным, подошёл как родной
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Ничем не отличается от оригинала. Оригиналу 20 лет бы исполнилось сегодня.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Катерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка качественная, накладка выглядит достойно. Очень довольна, что потрепанные наушники так легко и дешево преобразились.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
На фото в карточке товара плотное прилегание, на деле как растянувшийся носок, тактильно - обычная, на использование в целом не влияет, но визуально не красиво
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая, не подошла на Logitech G435 Lightspeed
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Фёдор

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда отлично подошла, мягкая, как родная)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Alex. M

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз, хватило года на 2,5-3. Потом облупилось. Первый раз брал в другом месте. Меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не очень подходит по форме, но использовать можно
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Тимофей И.

Достоинства:


Комментарий:
боялся что не налезет на наушники mchose g11, но оно налезло. Накладка очень мягкая и приятная
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная накладка!!! Встала как родная. После 10 лет эксплуатации наушники снова как новые.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушникам 12 лет, периодически меняю такие оголовья, служат не сильно меньше оригинальных.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, качественная, с застежкой. Как новые стали наушники
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оголовье было куплено на замену родному. Удобное, быстро и надёжно крепится. За неделю использования нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топч. Пришли в прикольной комплектации, молодцы.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Легко установилась, мягкая, очень похожа на оригинальную. До этого была с алиэкспресс, развалилась быстро, посмотрим на сколько этой хватит.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла отлично. Даже лучше чем родная
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Кудинов Павел

Достоинства:


Комментарий:
Отличнакя замена оригинальной накладке. Заменив накладку и амбушюры наушники получили вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал не для синхайзеров, а Logitech g435, их пластик давил на голову. Так что накладка решила проблему. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
помучился с надеванием, надел, и забыл что менял, как ориги.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное оголовье. С оригинальным сравнить не могу (потерял больше года назад), но это хорошее.


Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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