Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)
Закрытые наушники Sennheiser HD 280 PRO обеспечивают вам полную изоляцию от посторонних шумов благодаря мягким охватывающим амбушюрам, ведь они со всех сторон закрывают ухо. Модель имеет чувствительность в 102 дБ, что обеспечивает максимально громкое звучание. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 8 до 25000 Гц предоставляет возможность качественного прослушивания как низких, так и высоких тонов звучания. Формат 2.0 позволяет прослушивать аудиотреки в высоком качестве и испытывать полное акустическое погружение. Оголовный тип модели и амбушюры обеспечивают мягкую комфортную посадку и плотное прилегание к ушной раковине. Разъемы штекера 3,5 мм и 6,3 мм дают возможность совместимости с устройствами различного типа. Так как наушники предназначены для профессионального использования, их кабель имеет удобную для работы длину в 3 м. Несмотря на свои характеристики, модель Sennheiser HD 280 PRO имеет достаточно небольшой вес (всего 220 г) и стильное оформление корпуса.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Достоинства:
Комментарий:
Внешне очень похоже на оригинал. Посмотрим сколько продержится по сравнению с оригиналом, который своей стойкостью несколько разочаровал.
Достоинства:
Комментарий:
подходит для hd 280, накладка на дужке застёгивается не сразу, нужно время чтобы приняла форму.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все подошло, быстро заменил
Достоинства:
Комментарий:
в отличном состоянии, пришёл герметично запакованным, подошёл как родной
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Ничем не отличается от оригинала. Оригиналу 20 лет бы исполнилось сегодня.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка качественная, накладка выглядит достойно. Очень довольна, что потрепанные наушники так легко и дешево преобразились.
Достоинства:
Комментарий:
На фото в карточке товара плотное прилегание, на деле как растянувшийся носок, тактильно - обычная, на использование в целом не влияет, но визуально не красиво
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, не подошла на Logitech G435 Lightspeed
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда отлично подошла, мягкая, как родная)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз, хватило года на 2,5-3. Потом облупилось. Первый раз брал в другом месте. Меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Не очень подходит по форме, но использовать можно
Достоинства:
Комментарий:
боялся что не налезет на наушники mchose g11, но оно налезло. Накладка очень мягкая и приятная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная накладка!!! Встала как родная. После 10 лет эксплуатации наушники снова как новые.
Достоинства:
Комментарий:
Наушникам 12 лет, периодически меняю такие оголовья, служат не сильно меньше оригинальных.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, качественная, с застежкой. Как новые стали наушники
Достоинства:
Комментарий:
Оголовье было куплено на замену родному. Удобное, быстро и надёжно крепится. За неделю использования нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Топч. Пришли в прикольной комплектации, молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
Легко установилась, мягкая, очень похожа на оригинальную. До этого была с алиэкспресс, развалилась быстро, посмотрим на сколько этой хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла отлично. Даже лучше чем родная
Достоинства:
Комментарий:
Отличнакя замена оригинальной накладке. Заменив накладку и амбушюры наушники получили вторую жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Брал не для синхайзеров, а Logitech g435, их пластик давил на голову. Так что накладка решила проблему. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
помучился с надеванием, надел, и забыл что менял, как ориги.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное оголовье. С оригинальным сравнить не могу (потерял больше года назад), но это хорошее.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 280 Pro Black (506845)
Достоинства:
Комментарий:
Внешне очень похоже на оригинал. Посмотрим сколько продержится по сравнению с оригиналом, который своей стойкостью несколько разочаровал.
Достоинства:
Комментарий:
подходит для hd 280, накладка на дужке застёгивается не сразу, нужно время чтобы приняла форму.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все подошло, быстро заменил
Достоинства:
Комментарий:
в отличном состоянии, пришёл герметично запакованным, подошёл как родной
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Ничем не отличается от оригинала. Оригиналу 20 лет бы исполнилось сегодня.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка качественная, накладка выглядит достойно. Очень довольна, что потрепанные наушники так легко и дешево преобразились.
Достоинства:
Комментарий:
На фото в карточке товара плотное прилегание, на деле как растянувшийся носок, тактильно - обычная, на использование в целом не влияет, но визуально не красиво
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, не подошла на Logitech G435 Lightspeed
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда отлично подошла, мягкая, как родная)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз, хватило года на 2,5-3. Потом облупилось. Первый раз брал в другом месте. Меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Не очень подходит по форме, но использовать можно
Достоинства:
Комментарий:
боялся что не налезет на наушники mchose g11, но оно налезло. Накладка очень мягкая и приятная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная накладка!!! Встала как родная. После 10 лет эксплуатации наушники снова как новые.
Достоинства:
Комментарий:
Наушникам 12 лет, периодически меняю такие оголовья, служат не сильно меньше оригинальных.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, качественная, с застежкой. Как новые стали наушники
Достоинства:
Комментарий:
Оголовье было куплено на замену родному. Удобное, быстро и надёжно крепится. За неделю использования нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Топч. Пришли в прикольной комплектации, молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
Легко установилась, мягкая, очень похожа на оригинальную. До этого была с алиэкспресс, развалилась быстро, посмотрим на сколько этой хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла отлично. Даже лучше чем родная
Достоинства:
Комментарий:
Отличнакя замена оригинальной накладке. Заменив накладку и амбушюры наушники получили вторую жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Брал не для синхайзеров, а Logitech g435, их пластик давил на голову. Так что накладка решила проблему. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
помучился с надеванием, надел, и забыл что менял, как ориги.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное оголовье. С оригинальным сравнить не могу (потерял больше года назад), но это хорошее.