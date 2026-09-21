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Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink

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Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 1
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 2
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 3
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 4
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 5
Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 1
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 2
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 3
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 4
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 5
  • Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704317
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, г.
870

Описание товара Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink

В основе наушников Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED лежат 50-миллиметровые графеновые драйверы PRO-G GRAPHENE. Заявлена поддержка объемного звука DTS Headphone:X 2.0. Также наушники оснащены съемным электретным микрофоном кардиоидного типа. Микрофон поддерживает технологию Blue VO!CE, которая устраняет лишние шумы, чтобы сделать голос пользователя максимально четким. Корпус и соединительные элементы Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED выполнены из алюминия и стали, а оголовье и амбушюры — из пены с эффектом памяти. Материал обтяжки — искусственная кожа. Однако в комплект входят дополнительные амбушюры из велюра. Гарнитура может работать в беспроводном режиме по Bluetooth и радиоканалу 2,4 ГГц (через донгл LIGHTSPEED), а также в проводном режиме (AUX). В беспроводном режиме можно рассчитывать на 50 часов автономности. Заявленная дальность работы по радиоканалу — 30 метров.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
В основе наушников Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED лежат 50-миллиметровые графеновые драйверы PRO-G GRAPHENE. Заявлена поддержка объемного звука DTS Headphone:X 2.0. Также наушники оснащены съемным электретным микрофоном кардиоидного типа. Микрофон поддерживает технологию Blue VO!CE, которая устраняет лишние шумы, чтобы сделать голос пользователя максимально четким. Корпус и соединительные элементы Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED выполнены из алюминия и стали, а оголовье и амбушюры — из пены с эффектом памяти. Материал обтяжки — искусственная кожа. Однако в комплект входят дополнительные амбушюры из велюра. Гарнитура может работать в беспроводном режиме по Bluetooth и радиоканалу 2,4 ГГц (через донгл LIGHTSPEED), а также в проводном режиме (AUX). В беспроводном режиме можно рассчитывать на 50 часов автономности. Заявленная дальность работы по радиоканалу — 30 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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