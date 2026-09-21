Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704317
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Описание товара Наушники Logitech Headset G PRO X 2 LightSpeed (981-001275) Pink
В основе наушников Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED лежат 50-миллиметровые графеновые драйверы PRO-G GRAPHENE. Заявлена поддержка объемного звука DTS Headphone:X 2.0. Также наушники оснащены съемным электретным микрофоном кардиоидного типа. Микрофон поддерживает технологию Blue VO!CE, которая устраняет лишние шумы, чтобы сделать голос пользователя максимально четким. Корпус и соединительные элементы Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED выполнены из алюминия и стали, а оголовье и амбушюры — из пены с эффектом памяти. Материал обтяжки — искусственная кожа. Однако в комплект входят дополнительные амбушюры из велюра. Гарнитура может работать в беспроводном режиме по Bluetooth и радиоканалу 2,4 ГГц (через донгл LIGHTSPEED), а также в проводном режиме (AUX). В беспроводном режиме можно рассчитывать на 50 часов автономности. Заявленная дальность работы по радиоканалу — 30 метров.
В основе наушников Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED лежат 50-миллиметровые графеновые драйверы PRO-G GRAPHENE. Заявлена поддержка объемного звука DTS Headphone:X 2.0. Также наушники оснащены съемным электретным микрофоном кардиоидного типа. Микрофон поддерживает технологию Blue VO!CE, которая устраняет лишние шумы, чтобы сделать голос пользователя максимально четким. Корпус и соединительные элементы Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED выполнены из алюминия и стали, а оголовье и амбушюры — из пены с эффектом памяти. Материал обтяжки — искусственная кожа. Однако в комплект входят дополнительные амбушюры из велюра. Гарнитура может работать в беспроводном режиме по Bluetooth и радиоканалу 2,4 ГГц (через донгл LIGHTSPEED), а также в проводном режиме (AUX). В беспроводном режиме можно рассчитывать на 50 часов автономности. Заявленная дальность работы по радиоканалу — 30 метров.
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