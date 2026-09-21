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Наушники Logitech Gaming headset G735 White купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech Gaming headset G735 White

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Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 1
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 2
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 3
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 4
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 5
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 6
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 7
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 8
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 9
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 10
Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 1
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 2
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 3
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 4
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 5
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 6
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 7
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 8
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 9
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 10
  • Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704319
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х23х3
Вес, г.
650

Описание товара Наушники Logitech Gaming headset G735 White

Bluetooth-гарнитура Logitech G735 подходит для подключения к ПК и мобильным устройствам. Синхронизация возможна с помощью беспроводного стандарта Bluetooth, радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц или аудиокабеля с разъемом 3.5 мм. Закрытое акустическое оформление с 40-мм динамиками обеспечивает реалистичный звук с объемным эффектом и максимальное погружение в игровой процесс.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Gaming headset G735 White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth-гарнитура Logitech G735 подходит для подключения к ПК и мобильным устройствам. Синхронизация возможна с помощью беспроводного стандарта Bluetooth, радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц или аудиокабеля с разъемом 3.5 мм. Закрытое акустическое оформление с 40-мм динамиками обеспечивает реалистичный звук с объемным эффектом и максимальное погружение в игровой процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech Gaming headset G735 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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