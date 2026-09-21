Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705087
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
аудиокабель, переходник 2х3.5 мм, ветрозащита для микрофона, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х11
Вес, г.
710
Описание товара Наушники Beyerdynamic MMX 300 PRO
Игровая гарнитура. Уникальная разборчивость речи благодаря высококачественному конденсаторному микрофону с кардиоидной диаграммой. Динамические драйверы STELLAR.45 для профессионального звука. Амбушюры, оголовье и кабель в качестве сменных деталей.
Beyerdynamic MMX 300 PRO – профессиональная игровая гарнитура. Сердцем MMX 300 PRO является драйвер STELLAR.45, который также используется в профессиональных студийных наушниках. Это обеспечивает исключительную точность звука и пространственное воспроизведение звука MMX 300 PRO. Профили басов и высоких частот были тщательно доработаны в MMX 300 PRO, их закрытая конструкция обеспечивает бесперебойную игру и звуковые ощущения. Встроенный конденсаторный микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает кристально чистый звук и гарантирует четкую и точную передачу голоса в шумной обстановке, предоставляя конкурентное преимущество.
аудиокабель, переходник 2х3.5 мм, ветрозащита для микрофона, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая гарнитура. Уникальная разборчивость речи благодаря высококачественному конденсаторному микрофону с кардиоидной диаграммой. Динамические драйверы STELLAR.45 для профессионального звука. Амбушюры, оголовье и кабель в качестве сменных деталей.
Beyerdynamic MMX 300 PRO – профессиональная игровая гарнитура. Сердцем MMX 300 PRO является драйвер STELLAR.45, который также используется в профессиональных студийных наушниках. Это обеспечивает исключительную точность звука и пространственное воспроизведение звука MMX 300 PRO. Профили басов и высоких частот были тщательно доработаны в MMX 300 PRO, их закрытая конструкция обеспечивает бесперебойную игру и звуковые ощущения. Встроенный конденсаторный микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает кристально чистый звук и гарантирует четкую и точную передачу голоса в шумной обстановке, предоставляя конкурентное преимущество.
Наушники Beyerdynamic MMX 300 PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic MMX 300 PRO