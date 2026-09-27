Описание товара Наушники Sennheiser HDB 630 Black

Погрузитесь в мир чистого, безграничного звука вместе с гарнитурой Sennheiser HDB 630 Black. Эта полноразмерная модель, выполненная в классическом чёрном цвете, представляет собой бескомпромиссное решение как для требовательного аудиофила, так и для профессионала, которому важна каждая деталь аудиозаписи. Закрытая конструкция гарантирует превосходную изоляцию от внешнего шума, позволяя вам сосредоточиться на любимой музыке или рабочей задаче, не отвлекаясь на посторонние звуки. Благодаря внушительному диапазону воспроизводимых частот от 6 до 22000 Герц и сверхнизкому коэффициенту гармонических искажений менее 0,2 процента, гарнитура точно передаёт всю глубину композиции, от мощнейших басов до тончайших высоких частот. Для истинных ценителей звука особое значение имеют не только технические параметры, но и аура качества, подтверждённая официальным сертификатом Hi-Res Audio. Диаметр мембраны драйвера — 42 миллиметра, а количество излучателей — по одному с каждой стороны. Вы будете поражены объёмом и детализацией сцены. При этом благодаря импедансу в 480 Ом и чувствительности в 105 децибел гарнитура демонстрирует отличный запас громкости и высокую точность при работе с различным усилительным оборудованием. Sennheiser HDB 630 предлагает максимальную гибкость в подключении. Это поистине универсальный инструмент: вы можете использовать беспроводное соединение по Bluetooth самой актуальной версии 5.2 или выбрать проводной режим, что дарит полную свободу выбора. Среди поддерживаемых профилей Bluetooth — A2DP, AVRCP и HFP, а работа с кодеками включает AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive и aptX HD, что обеспечивает высочайшее качество потоковой передачи звука. Радиус стабильной работы беспроводного соединения достигает 10 метров, так что вы можете свободно перемещаться по комнате, не теряя сигнала. Устройство оснащено продуманной системой активного шумоподавления, которая превращает каждое прослушивание в истинное удовольствие. Встроенный всенаправленный микрофон также имеет функцию шумоподавления, что обеспечивает кристально чистую передачу голоса во время разговора. Вы можете легко отвечать на звонки и завершать их, управлять воспроизведением треков и корректировать громкость — все эти функции вынесены на корпус гарнитуры. Кроме того, предусмотрено удобное управление со смартфона. Несмотря на внушительную функциональность, конструкторы позаботились об удобстве использования. Оголовье и закрытые амбушюры адаптируются к анатомии головы, обеспечивая плотную, но комфортную посадку при длительных сессиях. Длительность автономной работы от аккумуляторов впечатляет — до 60 часов, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить энергию. Для проводного подключения используется отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с односторонним подведением и удобным L-образным разъёмом под формат мини-джека 3,5 миллиметра. Для максимальной совместимости с техникой разных поколений данная гарнитура поддерживает современный интерфейс USB-C и традиционный мини-джек 3,5 миллиметра, включая вариант с двумя мини-джеками. В комплект поставки входит всё необходимое: сама гарнитура, кабель USB-C, аудиокабель, специальный адаптер BTD 700 (беспроводной передатчик), переходник и надёжный чехол для хранения и транспортировки. Sennheiser HDB 630 Black — это инструмент, который открывает настоящее звуковое пространство без границ.