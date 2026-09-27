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Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX купить с доставкой в Москве
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Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX

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Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741479
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Характеристики

Бренд
Audeze
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х13
Вес, кг.
1.09

Описание товара Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX

Audeze Maxwell 2 - это беспроводная игровая гарнитура. Лучший звук в играх — стал еще лучше. Audeze обновили самую производительную беспроводную гарнитуру на рынке, обеспечив еще лучшее качество звука, повышенный комфорт и новые захватывающие функции. Ощутите превосходное погружение в пространство, тактическую точность и насыщенные басы благодаря фирменной запатентованной технологии SLAM. Усовершенствованная обработка микрофонов с высокой пропускной способностью гарантирует, что вы всегда будете звучать наилучшим образом в чате и потоковой передаче. Суть Maxwell 2 заключается в массивных 90-миллиметровых плоских магнитных драйверах, площадь поверхности которых в три раза больше, чем у большинства конкурентов. Используя неодимовые магниты Fluxor N50 и диафрагмы Uniforce, эти динамики обеспечивают невероятно низкие искажения и реалистичную детализацию. Ощутите новое измерение отдачи благодаря фирменной технологии Audeze SLAM (симметричное управление низкой амплитудой). Эта акустическая инновация оптимизирует давление в наушниках, обеспечивая насыщенный, мощный бас, который остается плотным и контролируемым. В отличие от традиционных наушников, которые могут звучать "невнятно", когда действие становится интенсивным, Maxwell 2 обеспечивает идеальное разделение между взрывными эффектами низких частот и критическими сигналами среднего диапазона. Избавьтесь от "беспокойства о батарее" благодаря литий-полимерному аккумулятору емкостью 1800 мАч, который обеспечивает более 80 часов непрерывного воспроизведения. Даже если вы забудете зарядить устройство, Maxwell 2 оснащен лучшими в отрасли функциями быстрой зарядки через USB-C. Быстрая 20-минутная зарядка обеспечивает 24 часа игрового процесса, гарантируя, что вы всегда будете готовы к незапланированной ночной игре или долгим соревновательным выходным. Maxwell 2 совместим со всеми вашими устройствами, обеспечивая воспроизведение звука с высоким разрешением до 24 бит / 96 кГц при сверхнизкой задержке благодаря беспроводному донглу USB-C и проводным соединениям USB-C. Bluetooth поддерживает технологию Auracast и кодеки без потерь LE Audio, LDAC. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминия и пружинной стали, сочетает в себе долговечность и роскошь. Maxwell 2 оснащены новой широкой вентилируемой подвеской, предназначенной для более эффективного распределения веса и уменьшения "горячих точек" во время длительных тренировок.

Отзывы о товаре Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX




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Характеристики
Бренд
Audeze
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Audeze Maxwell 2 - это беспроводная игровая гарнитура. Лучший звук в играх — стал еще лучше. Audeze обновили самую производительную беспроводную гарнитуру на рынке, обеспечив еще лучшее качество звука, повышенный комфорт и новые захватывающие функции. Ощутите превосходное погружение в пространство, тактическую точность и насыщенные басы благодаря фирменной запатентованной технологии SLAM. Усовершенствованная обработка микрофонов с высокой пропускной способностью гарантирует, что вы всегда будете звучать наилучшим образом в чате и потоковой передаче. Суть Maxwell 2 заключается в массивных 90-миллиметровых плоских магнитных драйверах, площадь поверхности которых в три раза больше, чем у большинства конкурентов. Используя неодимовые магниты Fluxor N50 и диафрагмы Uniforce, эти динамики обеспечивают невероятно низкие искажения и реалистичную детализацию. Ощутите новое измерение отдачи благодаря фирменной технологии Audeze SLAM (симметричное управление низкой амплитудой). Эта акустическая инновация оптимизирует давление в наушниках, обеспечивая насыщенный, мощный бас, который остается плотным и контролируемым. В отличие от традиционных наушников, которые могут звучать "невнятно", когда действие становится интенсивным, Maxwell 2 обеспечивает идеальное разделение между взрывными эффектами низких частот и критическими сигналами среднего диапазона. Избавьтесь от "беспокойства о батарее" благодаря литий-полимерному аккумулятору емкостью 1800 мАч, который обеспечивает более 80 часов непрерывного воспроизведения. Даже если вы забудете зарядить устройство, Maxwell 2 оснащен лучшими в отрасли функциями быстрой зарядки через USB-C. Быстрая 20-минутная зарядка обеспечивает 24 часа игрового процесса, гарантируя, что вы всегда будете готовы к незапланированной ночной игре или долгим соревновательным выходным. Maxwell 2 совместим со всеми вашими устройствами, обеспечивая воспроизведение звука с высоким разрешением до 24 бит / 96 кГц при сверхнизкой задержке благодаря беспроводному донглу USB-C и проводным соединениям USB-C. Bluetooth поддерживает технологию Auracast и кодеки без потерь LE Audio, LDAC. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминия и пружинной стали, сочетает в себе долговечность и роскошь. Maxwell 2 оснащены новой широкой вентилируемой подвеской, предназначенной для более эффективного распределения веса и уменьшения "горячих точек" во время длительных тренировок.
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