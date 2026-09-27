Наушники Sony WH-1000XM6 Blue
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740910
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, г.
861
Описание товара Наушники Sony WH-1000XM6 Blue
Накладные наушники Sony WH-1000XM6 подключаются через интерфейс Bluetooth версии 5.3. Дальность сигнала равна 10 м. Устройство оснащено динамиками с чувствительностью 103 дБ и диапазоном 20-20000 Гц.
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Накладные наушники Sony WH-1000XM6 подключаются через интерфейс Bluetooth версии 5.3. Дальность сигнала равна 10 м. Устройство оснащено динамиками с чувствительностью 103 дБ и диапазоном 20-20000 Гц.
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