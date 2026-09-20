Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661286
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, кг.
1.84
Описание товара Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356
Полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и низкий импеданс в 32 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Курьерская доставка в Москве
Полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и низкий импеданс в 32 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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