Top.Mail.Ru
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 1
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 2
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 3
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 4
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 5
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 6
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 7
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 8
Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 1
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 2
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 3
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 4
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 5
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 6
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 7
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 8
  • Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572059
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
24х21х7
Вес, г.
750

Описание товара Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый

Благодаря 2 процессорам, управляющим 8 микрофонами, автоматической оптимизации шумоподавления в зависимости от условий ношения и окружающей среды, а также специальному динамику, наушники Sony WH-1000XM5 с передовой системой шумоподавления дарят незабываемые ощущения от прослушивания и обеспечивают четкость во время разговора.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
да
Описание
Благодаря 2 процессорам, управляющим 8 микрофонами, автоматической оптимизации шумоподавления в зависимости от условий ношения и окружающей среды, а также специальному динамику, наушники Sony WH-1000XM5 с передовой системой шумоподавления дарят незабываемые ощущения от прослушивания и обеспечивают четкость во время разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WH-1000XM5 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...